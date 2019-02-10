Манчестер Сіті знищив Челсі та повернувся на 1-е місце АПЛ – Зінченко віддав 2 асисти, Агуеро оформив хет-трик

Манчестер Сіті розтрощив Челсі у поєдинку 26 туру Прем'єр-ліги та повернувся на перше місце. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

АПЛ, 26 тур

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0

Голи: Стерлінг, 4, 80 Агуеро, 13, 19, 56 (пен), Гюндоган, 25

Центральний матч 26 туру АПЛ Манчестер Сіті – Челсі, як і онлайн-трансляція на "Футбол 24", розпочався у 18:00. Перед цим поєдинком Ман Сіті відставав від лідера Ліверпуля на 3 очки. Челсі посідав 5 позицію, поступаючись одним пунктом Манчестер Юнайтед.

Хосеп Гвардіола дещо здивував стартовим складом – наш Олександр Зінченко вийшов в основі на позиції лівого захисника. Цей матч став першим для українця в Прем'єр-лізі у 2019 році. Натомість Мауріціо Саррі виставив традиційні для себе 4-3-3.

Варто відзначити, що в матчі першого кола Челсі доволі несподівано здолав Манчестер Сіті з рахунком 2:0. Перемогу "синім" принесли голи Н'Голо Канте та Давіда Луїса. Та поразка стала першою для "містян" в поточному чемпіонаті.

Поєдинок активніше розпочали гості. Вже на перших хвилинах Ігуаїн двічі опинявся на вістрі атаки, проте в першому випадку захисники не дали пробити Гонсало, а за декілька секунд аргентинець не дотягнувся до м'яча після передачі з глибини.

А от Сіті в першій же своїй атаці відповів результативно. Бернарду Сілва отримав м'яч у штрафному майданчику Челсі та прострілив на Стерлінга – допоміг маленький рикошет. Рахім ударом у дотик відправив м'яч під поперечину воріт Кепи та відкрив рахунок у матчі!

На 7-й хвилині непоганий рейд здійснив Олександр Зінченко. Українець прорвався лівим флангом та віддав на Серхіо Агуеро, у якого відібрав м'яч Рюдігер. А за хвилину "містяни" могли відправляти суперника в нокаут. Бернарду Сілва класно прострілив на дальню стійку, де перебував Агуеро. Як аргентинець не влучив у порожні ворота – знає лише він сам. М'яч після удару найкращого бомбардира в історії Сіті прокотився повз ближній кут.

Челсі відповів непереконливим ударом Азара в ближній кут. Едерсон про всяк випадок забрав м'яч, хоча той летів повз рамку. А от команда Гвардіоли забила вдруге. Олександр Зінченко віддав на Агуеро, а той метрів з 25-ти шикарним ударом вразив дальню "дев'ятку" – неймовірне взяття воріт! До слова, цей асист став другим для Зінченка в поточному розіграші АПЛ.

Манчестер Сіті – Челсі: Агуеро забив неймовірний гол після асисту Зінченка

За кілька хвилин Манчестер Сіті вирішив всі питання про переможця. Зінченко закинув м'яч на Агуеро, проте захисники вибили його подалі. Втім, Барклі незрозуміло для чого головою скинув м'яч у бік власних воріт, а там опинився Агуеро. 3:0 за перші 19 хвилин. Стільки за цей час не пропустив навіть скромний Бертон. Фіаско "Сарріболу". До слова, після цього в активі Агуеро стало вже 200 очок в Прем'єр-лізі за системою "гол + пас". Тепер бомбардир "містян" – 10-й гравець в історії АПЛ, який досяг такого показника.

На цьому Сіті не зупинився. На 25-й хвилині Гюндоган ударом в дотик з лінії штрафного увігнав м'яч в дальній кут – виймай! На Кепу та Саррі боляче було дивитись. При цьому рахунок міг бути і 5:0 – не забуваємо про вбивчий момент Агуеро.

Лише після цього Челсі дещо ожив. Едерсон двічі забирав м'яч після ударів Ігуаїна та Педро. На 38-й хвилині той же Гонсало пробив під поперечину – бразильський кіпер виконав диво-сейв! 4:0 – такий підсумок першого тайму. Господарі завдали 4 удари у площину воріт Челсі, всі з яких стали результативними.

У перерві Хосеп Гвардіола, таке враження, дав своїм хлопцям команду не зупинятись. В принципі, це не дивно – цілком ймовірно, що долю чемпіонства в підсумку вирішить саме різниця голів, тому кожен м'яч має суттєве значення.

На 51-й хвилині лише поперечина врятувала Челсі від 5-го пропущеного м'яча – головою пробивав все той же Агуеро. А за 4 хвилини господарі отримали право на пенальті – Аспілікуета збив Стерлінга. Агуеро з "позначки" оформив хет-трик. Таким чином нападник Сіті зрівнявся за кількістю хет-триків в АПЛ з легендарним Аланом Ширером – у обох їх по 11. Крім того, цей гол став для аргентинця 160-м у складі Манчестер Сіті в чемпіонаті – це новий клубний рекорд. У Еріка Брука та Томмі Джонсона залишилось по 158 влучних ударів.

На 65-й хвилині Гвардіола дещо заспокоївся – замість героя матчу Агуеро на поле вийшов Жезус. За декілька хвилин бразилець пробивав по воротах – трохи неточно. Варто відзначити, що в цьому епізоді Майк Дін міг знову призначити пенальті, адже Давід Луїс відверто штовхав нападника.

Челсі міг скоротити відставання після перспективного штрафного, проте Едерсон легко забрав м'яч після сильного удару Емерсона.

На 80-й хвилині Олександр Зінченко віддав свій другий асист у цьому матчі. Українець отримав класний пас врозріз від Давіда Сілви та покотив на Стерлінга, який розстріляв Кепу. Браво, Сашко! Браво, Гвардіола! Браво, Сіті!

На цьому "містяни" зупинились. 0:6 – Челсі вперше програв в матчі АПЛ з таким рахунком. До цього лондонці лише двічі поступались з рахунком 1:5. Саррі настільки засмутився, що навіть не потиснув руку Гвардіолі по завершенні поєдинку.

До слова, на останніх хвилинах Олександр Зінченко отримав пошкодження, проте продовжив поєдинок та дограв до фінального свистка.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 65 очок та повернув собі перше місце завдяки кращій, ніж у Ліверпуля, різниці голів. При цьому команда Гвардіоли зіграла на матч більше. Челсі залишився 5-м – 50 очок.