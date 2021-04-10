Україна

Київське Динамо заявило несподіваного джокера на матч проти СК Дніпро-1. Бразилець Тайсон не потрапив до заявки Шахтаря U-21 на матч молодіжної першості.

Закарпатський Минай продовжив контракти з двома лідерами команди. Петровський Інгулець зможе розраховувати на орендованих гравців Зорі у матчі з луганцями.

Європа

Мбаппе не вистачило навіть двох голів Баварії – УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів, а також обрав гол тижня в турнірі.

Ель Класіко: Барселона оголосила склад на матч з Реалом із поверненням двох лідерів після тривалої паузи. "Вершкові" мадридці теж визначились із заявкою на поєдинок – без Азара, але з Луніним.

У чемпіонаті Англії Вулверхемптон дотиснув Фулхем на останніх хвилинах. У Бундеслізі Армінія втримала мінімальну перемогу над Фрайбургом та покинула зону вильоту.

Інші топ-події

Чемпіонат Євро-2020 офіційно відбудеться з глядачами – заповненість трибун відрізнятиметься. Жіноча збірна України поступилась Північній Ірландії у першому матчі плей-офф за вихід на Євро.

Міланський Інтер та Атлетіко можуть провести гучний "обмін" тренерами. Туринський Ювентус приглядається до зіркового обміну з ПСЖ – від цього несподівано виграє Інтер.