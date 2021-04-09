Закарпатській команді вдалось втримати своїх зірок – Анатолія Нурієва і Тараса Саківа. Обидва гравці затримаються у клубі ще мінімум на сезон.

Форвард Анатолій Нурієв та захисник Тарас Саків продовжили контракти з Минаєм, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

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Термін попередньої угоди у обох гравців спливав 30 червня 2021 року. Згідно домовленостей футболісти залишаться в команді і на наступний сезон.

Нагадаємо, Нурієв у клубі з 2018 року, коли команда дебютувала у Другій лізі. У поточному сезоні він провів за Минай 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і є найкращим бомбардиром команди.

Саків приєднався до закарпатців у вересні 2020-го, прийшовши з львівського Руха вільним агентом. Встиг провести в сезоні 16 матчів, в яких забив гол і віддав 2 результативні передачі.

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