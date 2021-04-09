Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які протистоятимуть команді Ігора Йовічевіча у черговому турі чемпіонату України.

Завтра, 10 квітня, Динамо у Дніпрі проведе домашній матч 21-го туру проти СК Дніпра-1. На поєдинок проти підопічних Ігора Йовічевіча тренерський штаб "біло-синіх" узяв 20 гравців, повідомляє офіційний сайт киян.

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Зауважимо, що у Києві залишилися захисники Томаш Кендзьора та Денис Попов, які не зіграють через дискваліфікацію, а також півзахисник Віктор Циганков, який ще не встиг повністю відновитися після ушкодження литкового м’яза. Впадає у вічі присутність у заявці Ахмеда Алібекова, який, після повернення з оренди з Уфи, встиг відіграти лише 60 хвилин за Динамо U-21 проти Олександрії (1:1).

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун.

Захисники: Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Сідклей, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Ахмед Алібеков.

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

Нагадаємо, після 20-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 49 очок. СК Дніпро-1 з 25-ма пунктами йде восьмим.

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