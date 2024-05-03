У наступних двох матчах Карло Анчелотті може використати усіх трьох своїх голкіперів, інформує Marca.

"Лунін – це не Куртуа": в Іспанії озвучили дві претензії до українця і відправляють на лаву до кінця сезону

Тібо Куртуа відновився після двох травм колін і готовий зіграти вперше за майже 9 місяців. Бельгієць добре виглядає на тренуваннях, але його не хочуть відразу сильно навантажувати. Очікується, що в матчі чемпіонату проти Кадіса (4 травня) Куртуа та Кепа отримають по тайму. Ця гра може виявитися чемпіонською для Реала. Мадридцям потрібно виграти і чекати осічку Барселони проти Жирони.

У Андрія Луніна своя місія. Українця цілеспрямовано готують до матчу-відповіді півфіналу ЛЧ проти Баварії (8 травня). Якщо Реал пройде мюнхенців, то на фінал вже буде ухвалюватися окреме рішення щодо воротаря.

Анчелотті злий на Луніна, але не через пропущений гол – в Іспанії розкрили закулісся матчу з Баварією