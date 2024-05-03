Куртуа та Кепа можуть зіграти по тайму в чемпіонському матчі Реала – Лунін має важливішу місію
Конкуренція за місце у воротах Реала досягає апогею наприкінці сезону.
У наступних двох матчах Карло Анчелотті може використати усіх трьох своїх голкіперів, інформує Marca.
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Тібо Куртуа відновився після двох травм колін і готовий зіграти вперше за майже 9 місяців. Бельгієць добре виглядає на тренуваннях, але його не хочуть відразу сильно навантажувати. Очікується, що в матчі чемпіонату проти Кадіса (4 травня) Куртуа та Кепа отримають по тайму. Ця гра може виявитися чемпіонською для Реала. Мадридцям потрібно виграти і чекати осічку Барселони проти Жирони.
У Андрія Луніна своя місія. Українця цілеспрямовано готують до матчу-відповіді півфіналу ЛЧ проти Баварії (8 травня). Якщо Реал пройде мюнхенців, то на фінал вже буде ухвалюватися окреме рішення щодо воротаря.
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