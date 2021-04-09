Зоря дозволила Денису Янакову та Володимиру Білоцерковцю вийти у складі Інгульця у очному протистоянні, повідомляє сайт вболівальників луганського клубу.

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"Однозначно, це для нас плюс. Хочеться сказати велике спасибі керівництву Зорі за те, що дозволили орендованим нами гравцям зіграти. Для нас кожен футболіст зараз – це бойова одиниця. Склалося так, що багато вибули – травмовані, захворіли. Але ці 2 гравця – це великий плюс", – зазначив наставник Інгульця Сергій Лавриненко у коментарі Футбол News.

Цікаво, що саме Янаков у матчі першого кола приніс для Інгульця нічию, забивши зі штрафного у ворота Зорі. Матч Зоря – Інгулець відбудеться 11 квітня, початок о 14:00.

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