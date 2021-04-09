Мбаппе не вистачило навіть двох голів Баварії – УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Вболівальники обрали найкращого гравця за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Перемогу здобув вінгер Реала Вінісіус Жуніор, повідомляє офіційний Twitter УЄФА. Бразилець оформив дубль, ставши головним героєм домашньої перемоги над Ліверпулем (3:1).
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На звання найкращого претендували Жоржінью, де Брюйне та Мбаппе. Зірковий нападник ПСЖ також відзначився двома голами у ворота Баварії, проте виступ Вінісіуса більше вразив вболівальників.
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Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів відбудуться вже наступного тижня – 13 і 14 квітня.
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