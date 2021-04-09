Перемогу здобув вінгер Реала Вінісіус Жуніор, повідомляє офіційний Twitter УЄФА. Бразилець оформив дубль, ставши головним героєм домашньої перемоги над Ліверпулем (3:1).

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На звання найкращого претендували Жоржінью, де Брюйне та Мбаппе. Зірковий нападник ПСЖ також відзначився двома голами у ворота Баварії, проте виступ Вінісіуса більше вразив вболівальників.

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Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів відбудуться вже наступного тижня – 13 і 14 квітня.

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