Рокіровка тренерських штабів Інтера та Атлетіко влітку 2022-го виглядає доволі логічною, повідомляє Mundo Deportivo.

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Обидва тренери ведуть свої команди до чемпіонства, хоча лідерство Атлетіко в Іспанії вже не виглядає надійним. Наразі немає жодних чуток про продовження контракту Конте чи Сімеоне. Аргентинський фахівець не раз підкреслював своє бажання попрацювати в Італії, зокрема, в Інтері, якому віддав 2 роки кар'єри гравця. Натомість Конте ще не забув, як його хотіли змінювати перед початком поточного сезону.

Нагадаємо, Сімеоне працює в Атлетіко з 2011 року. За цей час "матрацники" виграли Прімеру, дві Ліги Європи, Кубок та Суперкубок Іспанії, два Суперкубки УЄФА та двічі доходили до фіналу Ліги чемпіонів. Конте в Інтері лише другий сезон і наразі трофеями не розжився.

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