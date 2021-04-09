Реал – Барселона: мадридці визначились із заявкою на Ель Класіко – без Азара, але з Луніним
Команда Зінедіна Зідана у скромній комплектації підходить до одного з вирішальних поєдинків сезону.
"Вершкові" включили 19 гравців у заявку на поєдинок 30-го туру Ла Ліги, повідомляє офіційний Twitter клубу. Вже стабільно у списку українець Андрій Лунін.
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А от не знайшлось місця у заявці Едену Азару, який напередодні відновився від травми та приступив до тренувань. Очікуваною є відсутність капітана Серхіо Рамоса, який травмувався у таборі збірної Іспанії, та оборонця Рафаеля Варана, у якого виявили коронавірус.
Нагадаємо, матч Реал – Барселона відбудеться вже завтра (10 квітня), початок о 22:00. Суперники підходять до поєдинку на 3-му і 2-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.
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