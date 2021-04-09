Шедевр Вінісіуса Жуніора після пасу Тоні Крооса у ворота Ліверпуля визнаний найкращим м'ячем тижня ЛЧ, інформує Twitter змагань.

Мбаппе не вистачило навіть двох голів Баварії – УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Суперниками зірки Реала за перемогу у номінації були красиві голи Кіліана Мбаппе, Мейсона Маунта і Кевіна де Брюйне, які за результатими голосування вболівальників розташувались на 4, 3 та 2 сходинках відповідно.

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Нагадаємо, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться вже наступного тижня – 13 і 14 квітня.

Реал присоромив Ліверпуль: системний крах "червоних", заявка Мадрида на тріумф в ЛЧ, шоу Вінісіуса, Крооса і Ко