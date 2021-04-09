Підопічні Наталії Зінченко у першому стиковому матчі не змогли впоратись з північноірландками. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Кваліфікація жіночого Євро-2022, 1-й матч

Україна – Північна Ірландія – 1:2

Голи: Апанащенко, 22 – Фарнесс 5, Меджілл, 57

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У першому матчі плей-оф за вихід на Євро-2022, який наступного року відбудеться в Англії, українські жінки на стадіоні Колоса поступились збірній Північної Ірландії 1:2. Нагадаємо, "синьо-жовті" посіли другу сходинку у групі, де також виступали Німеччина, Ірландія, Греція і Чорногорія. В свою чергу, наш суперник обійшов Уельс, Білорусь і Фарерські острови, поступившись 1 місцем Норвегії.

Гості вийшли вперед вже на початку матчу. Груба помилка нашої захисниці, яка зробила необережну передачу біля свого штрафного, закінчилась перехопленням і логічним голом. Ще до середини тайму українки відігрались: після навісу з правого флангу Дарія Апанащенко зіграла на випередження і головою підрізала м'яч у дальній кут воріт.

По перерві ірландки забили вдруге: після закидання у штрафний майданчик Меджілл корпусом відтіснила захисницю французького Стад де Реймс Дарію Кравець і потужним ударом відправила м'яч у ворота. Таміла Химич могла стати героєм поєдинку, коли на останній хвилині матчу закручувала у ворота – сфера просвистіла в сантиметрах від штанги.

До слова, матч-відповідь відбудеться 13 квітня у Белфасті.

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