В рамках 28-го туру Бундесліги Фрайбург на виїзді поступився Армінії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Аутсайдер турнірної таблиці Армінія у рідних стінах приймала твердий середняк чемпіонату Фрайбург. Перша половина зустрічі була безгольовою, хоч моментів вистачало в обох команд. У господарів на перешкоді стояла майстерність голкіпера суперників, а гравцям Фрайбурга щоразу в останній момент бракувало реалізації.

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На 68-й хвилині Окугава відкрився під час розіграшу кутового, отримав передачу від Майєра, вийшов на ударну позицію, й потужно вистрілив під поперечину – без шансів для голкіпера. Трохи згодом перевагу Армінії закріпив Нільссон, але після перегляду VAR на предмет офсайду його гол було скасовано. Гості намагались атакувати, прагнучи вирвати хоча б нічию, але до кінця матчу нічого створити не зуміли. Матч так і добіг завершення із рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі Армінія покинула зону вильоту, та тепер посідає 14-ту сходинку першості. Фрайбург залишився на 10-му місці чемпіонату.

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