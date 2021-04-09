Фулхем зазнав мінімальної поразки від Вулверхемптона у матчі 31-го туру АПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Вулверхемптон завітав до Фулхема. Обидва колективи мали неприємні серії без перемог в АПЛ: "коттеджери" програли три останні поєдинки, "вовки" зазнали фіаско тричі та двічі зіграли внічию. Протистояння обіцяло бути запеклим, адже команди хотіли б перервати чорну смугу. Зі стартовим свистком колективи по черзі володіли м'ячем, намагались загострити ситуацію довгими передачами, але без особливих успіхів.

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Перший по-справжньому небезпечний момент створили підопічні Паркера. Лофтус-Чік замикав подачу з флангу – м'яч пролетів у кількох сантиметрах від стійки. Опісля був "застій", який перервав гол Вілліана Хосе. Акуратний пас з бровки від Даніеля Пуденсе завершився розстрілом Альфонсо Ареола. Але Фулхему відверто пощастило. Взяття воріт скасували після перегляду VAR через мінімальний офсайд. Команди пішли на перерву за нульового рахунку на табло.

У другому таймі ситуація майже не змінилась – обмаль атак і моментів. Щоправда, ближче до завершення матчу команди активізувались. Спершу Ромен Саїсс пробивав штрафний майже із лінії карного майданчика, але м'яч пролетів у метрі від хрестовини. Після цього ударів побільшало в обох команд, але забив Вулверхемптон. Адама Траоре на останніх хвилинах отримав пас з глибини, протягнув сферу флангом та потужним пострілом вирвав перемогу над Фулхемом.

"Вовки" завдяки тріумфу піднялись на 12 сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 38 залікових балів. Фулхем залишився у зоні вильоту на 18 місці з 26 пунктами в активі.

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