Главные новости 9 апреля: Евро-2020 пройдет со зрителями, Лига чемпионов раздала призы, Реал и Барса готовы к Класико
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 апреля.
Украина
Киевское Динамо заявило неожиданного джокера на матч против СК Днепр-1. Бразилец Тайсон не попал в заявку Шахтера U-21 на матч молодежного первенства.
Закарпатский Минай продлил контракты с двумя лидерами команды. Петровский Ингулец сможет рассчитывать на арендованных игроков Зари в матче с луганчанами.
Европа
Мбаппе не хватило даже двух голов Баварии – УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, а также выбрал гол недели в турнире.
Эль Класико: Барселона объявила состав на матч с Реалом с возвращением двух лидеров после длительной паузы. "Сливочные" мадридцы тоже определились с заявкой на поединок – без Азара, но Луниным.
В чемпионате Англии Вулверхэмптон дожал Фулхэм на последних минутах. В Бундеслиге Арминия удержала минимальную победу над Фрайбургом и покинула зону вылета.
Другие топ-события
Чемпионат Евро-2020 официально состоится со зрителями – заполненность трибун будет отличаться. Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии в первом матче плей-офф за выход на Евро.
Миланский Интер и Атлетико могут провести громкий "обмен" тренерами. Туринский Ювентус присматривается к звездному обмену с ПСЖ – от этого неожиданно выигрывает Интер.