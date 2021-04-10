Украина

Киевское Динамо заявило неожиданного джокера на матч против СК Днепр-1. Бразилец Тайсон не попал в заявку Шахтера U-21 на матч молодежного первенства.

Закарпатский Минай продлил контракты с двумя лидерами команды. Петровский Ингулец сможет рассчитывать на арендованных игроков Зари в матче с луганчанами.

Европа

Мбаппе не хватило даже двух голов Баварии – УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, а также выбрал гол недели в турнире.

Эль Класико: Барселона объявила состав на матч с Реалом с возвращением двух лидеров после длительной паузы. "Сливочные" мадридцы тоже определились с заявкой на поединок – без Азара, но Луниным.

В чемпионате Англии Вулверхэмптон дожал Фулхэм на последних минутах. В Бундеслиге Арминия удержала минимальную победу над Фрайбургом и покинула зону вылета.

Другие топ-события

Чемпионат Евро-2020 официально состоится со зрителями – заполненность трибун будет отличаться. Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии в первом матче плей-офф за выход на Евро.

Миланский Интер и Атлетико могут провести громкий "обмен" тренерами. Туринский Ювентус присматривается к звездному обмену с ПСЖ – от этого неожиданно выигрывает Интер.