Ювентус розглядає варіант зіркового аргентинського обміну з ПСЖ – Пауло Дибалу на Мауро Ікарді, інформує Football Italia з посиланням на La Stampa.

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"Б'янконері" вже контактували з ПСЖ щодо потенційних трансферів, а Ванді Нарі, агентці та дружині Мауро, навіть призначили зустріч. Наразі питання майбутнього Дибали в Юве не вирішене, адже контракт завершується вже у 2022 році. "Стара синьйора" готова розглядати всі можливі варіанти.

Цікаво, що від потенційного обміну Дибала-Ікарді виграє третя сторона – Інтер. "Нерадзуррі" під час продажу Мауро в ПСЖ прописали в угоді пункт, згідно з яким можуть отримати 15 млн євро. Це станеться, якщо французи продадуть Ікарді в будь-який італійський клуб до 2022 року.

У поточному сезоні Пауло Дибала провів лише 17 поєдинків за Ювентус (4 голи та 2 асисти), в Мауро Ікарді в ПСЖ ситуація не надто краща – 19 матчів, 7 м'ячів та 6 результативних передач.

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