Тайсон не потрапив до заявки Шахтаря U-21 на матч молодіжної першості
Півзахисник Шахтаря Тайсон продовжує отримувати болісні уроки за свою скандальну поведінку.
Матч між молодіжними командами Маріуполя та Шахтаря запланований на сьогодні, 9 квітня, та розпочався о 12:00.
Тайсон стане гравцем Інтернасьонала 1 липня, – Тransfermarkt
У заявці "гірників" відзначимо відсутність Тайсона, якого перевели в дубль після матчу з Ромою в Лізі Європи. Бразилець, за словами Даріо Срни, відмовився розминатися і виходити на заміну. Також скандаліста покарали штрафом. У минулому поєдинку молодіжної першості Тайсон допоміг Шахтарю обіграти Ворсклу, забивши переможний гол.
У поточному сезоні Тайсон провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, а преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал – Transfermarkt навіть повідомляє про його повернення в Бразилію 1 липня 2021 року.
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