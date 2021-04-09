Матч між молодіжними командами Маріуполя та Шахтаря запланований на сьогодні, 9 квітня, та розпочався о 12:00.

Тайсон стане гравцем Інтернасьонала 1 липня, – Тransfermarkt

У заявці "гірників" відзначимо відсутність Тайсона, якого перевели в дубль після матчу з Ромою в Лізі Європи. Бразилець, за словами Даріо Срни, відмовився розминатися і виходити на заміну. Також скандаліста покарали штрафом. У минулому поєдинку молодіжної першості Тайсон допоміг Шахтарю обіграти Ворсклу, забивши переможний гол.

У поточному сезоні Тайсон провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, а преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал – Transfermarkt навіть повідомляє про його повернення в Бразилію 1 липня 2021 року.

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