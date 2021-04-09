Барселона отримала чудові новини з лазарету перед зустріччю з Реалом.

До розширеного складу на Класіко потрапили 23 футболісти, повідомляє офіційний Twitter "блаугранас".

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Жерар Піке та Серхі Роберто повертаються після тривалої відсутності. Центрбек не грав понад місяць через травму коліна, якої зазнав у героїчному півфіналі Кубка Іспанії проти Севільї (3:0). Проблеми Роберто зі стегном були ще більшими – він не виходив на поле 2 місяці.

Нагадаємо, матч Реал – Барселона відбудеться вже завтра (10 квітня), початок о 22:00. Суперники підходять до поєдинку на 3-му і 2-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.

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