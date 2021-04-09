УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про присутність вболівальників на поєдинках Євро. Наразі вісім міст підтвердили можливість приймати глядачів: Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Лондон і Будапешт.

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Кожне з них на місцевому рівні затвердило максимально дозволену кількість фанатів на трибунах стадіонів. Санкт-Петербург і Баку готові заповнити 50% від загальної місткості арен, Будапешт – 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго – від 25 до 33%, а Лондон – 25%. Цей відсоток ближче до Євро може як збільшитись, так і зменшитись.

До 19 квітня УЄФА очікує на додаткову інформацію від Дубліна, Мюнхена, Рима та Більбао щодо своїх планів. Тоді Союз європейських асоціацій і ухвалить рішення щодо присутності людей на трибунах у цих містах. З попередніми правилами в'їзду в ті чи інші країни для власників квитків та іншими нюансами можна ознайомитись на офіційному сайті організації.

До слова, збірна України на чемпіонаті Європи гратиме у групі С з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня). Перший поєдинок відбудеться в Амстердамі, інші два – у Бухаресті.

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