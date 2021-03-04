Україна

Сьогодні відбулися усі чвертьфінальні матчі Кубка України. Першою путівку в наступний раунд здобула луганська Зоря, яка у скандальному матчі здолала рівненський Верес. Згодом Динамо лише у серії пенальті змусило капітулювати Колос. Кияни ще й втратили Циганкова, який не дограв матч через травму.

Головна сенсація сталася у Києві, де на стадіоні імені В. Лобановського Агробізнес приймав Шахтар. Донеччани у видовищному матчі пропустили вирішальний гол у овертаймі і вилетіли з турніру.

СК Дніпро-1 та Олександрії також не вдалося визначити переможця у основний час, там все вирішувалося у серії пенальті. Фортуна була прихильнішою до підопічних Володимира Шарана.

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Світ

Кубкові двобої також відбулися у Іспанії та Німеччині. Барселона зуміла відіграти відставання у два м'ячі після першого матчі з Севільєю. Розгромна перемога вивела каталонців у фінал турніру. РБ Лейпциг без надзусиль здолав Вольфсбург і вийшов у півфінал.

В Англії та Італії провели матчі чергового туру. Манчестер Юнайтед втратив очки. Мілан лише на останніх хвилинах врятувався від поразки, а Рома видряпала перемогу.

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Українці за кордоном

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