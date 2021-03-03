В рамках чвертьфінального поєдинку Кубка України СК Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію ні в основний час, ні в овертаймах, ні у серії пенальті.

СК Дніпро-1 за свою 4-річну історію двічі виходив у півфінал Кубка – і нині випав шанс прорватись туди втретє. Для цього на Дніпро Арені необхідно було переграти Олександрію. Здавалося б, це не така вже й страшна сила, однак конкретно для "спортклубівців" команда Володимира Шарана була нічним жахіттям – за всю історію протистояння ці колективи провели три матчі, в яких СК Дніпро-1 тричі програв із сумарним рахунком 2:8. Перемога в Кубку могла б не тільки зламати сумну традицію, а й стала б непоганою компенсацію за роки принижень.

Перший тайм пройшов приблизно так, як і очікували вболівальники. Команди намагалися якомога надійніше зіграти позаду, проводили велику кількість єдиноборств і явно ставили на стандарти. Такий стиль більш характерний для Олександрії, але СК Дніпро-1 не особливо страждав від цього. Страждали вболівальники на трибунах, які побачили лічену кількість небезпечних моментів.

СК Дніпро-1 явно виглядав агресивніше. Перший шанс відкрити рахунок господарі змарнували вже на 5-й хвилині, коли Довбик наважився на удар з лінії штрафного – Паньків потягнув. Після цього на полі довгий час стояла тиша, яку на 31-й хвилині розрядив все той же Довбик – Артем замкнув м'який навіс від Дубінчака. Поруч з дальньою стійкою! Олександрія відповідала подачами та стандартами, однак вони успіху не приносили. Втім, покарати господарів за марнотратство міг Лучкевич, який з лету стріляв у кут на 42-й хвилині – Сарнавський парирував ногою.

Зрештою, на перерву команди відправились за нулів на табло. Другий тайм вони почали набагато цікавіше. Агресивніше стартували дніпровці: так, на 50-й хвилині Ігнатенко з дистанції пробив на трибуни, на 55-й Піхальонок з-за меж штрафного влучив у поперечину, а на 57-й Ігнатенко головою замкнув навіс з кутового – Паньків спіймав м'яч з другої спроби. Олександрія огризнулася на 60-й хвилині, коли Сітало вдалося протиснути захисників і пробити головою, однак вийшло неточно.

Здавалося, що СК Дніпро-1 ось-ось дотисне гостей, але не все сталося, як гадалося. На 62-й хвилині Ігнатенко несподівано обрізався на власній третині, викотивши м'яч в ноги Третьякову – Максим же пройшов трохи вперед і бахнув в лівий нижній метрів з 23-х. Без шансів для Сарнавського! 0:1.

Роздратований СК Дніпро-1 одразу ж притиснув Олександрію. Вже на 64-й хвилині рахунок міг зрівнювати Назаренко, який увірвався на край штрафного та пробив низом – Паньків парирував. Ще за п'ять хвилин Ігор Йовічевіч посилив атаку Когутом і Булецею, однак команда Володимира Шарана почала збивати наступ гостей великою кількістю єдиноборств та фолів. Це певний час працювало, але на 75-й хвилині такий футбол призвів до вилучення Гречишкіна. Гості залишились у меншості, а у складі гостей вийшли ще й свіжі Тейлор та Гонсалвеш.

СК Дніпро-1 одразу ж притиснув суперника. На 78-й хвилині тільки вдалий стрибок Паньківа під праву стійку врятував гостей від голу Довбика, але вже на 79-й неминуче сталося – Булеца завдав удару з дистанції, а м'яч з невеличким рикошетом залетів у лівий нижній. 1:1! Ще через дві хвилини Довбик ледь не забив гол тижня, двічі хитнувши захисників у центрі штрафного. На жаль для дніпровців, Артем після цього пробив по горобцях.

Олександрія ж, граючи у меншості, ледь не покарала СК Дніпро-1 за марнотратство. На 83-й хвилині Сітало протягнув м'яч лівим флангом, витягнув на себе захисника й покотив на лінію штрафного під удар вільному Мірошниченку – той з останніх сил добіг до м'яча й пробив під праву стійку, однак Сарнавський врятував "спортклубівців". Ще за чотири хвилини вже господарі могли карати суперника, але кручений удар Піхальонка на 87-й хвилині пролетів повз дальню дев'ятку.

Зрештою, в основний час команди розписали нічию. Свисток арбітра перевів гру в овертайми. У першому з них Олександрія шикарно засушила гру, однак на 99-й хвилині у СК Дніпро-1 таки був один шанс вирватись уперед – це Тейлору вдалося прорватись на правий край карного майданчика та прострілити вздовж воротарського. Захисники гостей не встигли на передачу, але й Хобленко не зміг її замкнути.

На старті другого додаткового тайму СК Дніпро-1 таки забив гол внаслідок закидання на Вагнера та прострілу із замиканням з метру, однак його не зарахували через очевидний офсайд. Олександрія вже нічим не відповідала, вдесятьох тримаючись у штрафному та перед ним. Автобус Володимира Шарана працював, як слід: господарі тільки на 120-й хвилині змогли створити небезпечний момент внаслідок подачі на дальню стійку – на жаль для дніпровців, Довбик при замиканні у ворота не влучив. Зрештою, свисток арбітра відправив команди готуватись до серії пенальті.

Перший удар пішов виконувати Довбик. Артем пробив в улюблений правий нижній кут, але Паньків впевнено парирував! Мельник у відповідь влучив у дев'ятку. Олександрійці взагалі реалізували усі свої удари, а от Булеца ще й не забив останній постріл – Паньків потягнув. Таким чином, Олександрія вийшла у півфінал Кубка!