Польща, Кубок Польщі, 1/4 фіналу

Легія – П'яст – 1:2

Голи: Лопеш, 67 – Свєрчок, 7, Тьягу Алвеш, 78

Петряк із голом не врятував Фехервар від втрати очок

Гості несподівано повели в рахунку вже в дебюті поєдинку. Це Якуб Свєрчок скористався хаосом в обороні варшавців, обіграв двох оборонців і відправив м'яч у ворота. У другому таймі керманич Легії вирішив посилити атакувальну лінію і випустив, зокрема, й Назарія Русина, для якого цей поєдинок став дебютним. Проте, джокером став Рафаель Лопеш, який головою замкнув простріл Младеновіча. Та вирішальне слово було за гостями. На 78-й хвилині фатально провалився Артем Шабанов (вийшов у старті) й дозволив забити Тьягу Алвешу. Далі йде П'яст.

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