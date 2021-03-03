У середу у 29-му турі чемпіонату Англії відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 29-й тур

Бернлі – Лестер – 1:1

Голи: Видра, 4 – Іхеаначо, 34

Шеффілд Юнайтед – Астон Вілла – 1:0

Гол: Макголдрік, 30

Крістал Пелес – Манчестер Юнайтед – початок матчу о 22:15

Манчестер Юнайтед мріє про революцію на 300 млн євро – монструозний склад з Холандом та ще двома топ-новачками

Лестер, розгромно поступившись у минулому турі Арсеналу на власному полі, приїхав реабілітовуватись перед вболівальниками до Бернлі. Однак, несподівано пропустив вже на початку матчу. Невпевнений пас захисника "лисиць" на лінії штрафного майданчика перехопив Матей Видра і з району одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок. В середині тайму на дальній пас Вілфреда Ндіді відгукнувся Іхеаначо, якому з меж карного вдалось зльоту пробити повз голкіпера.

По перерві ситуація на полі вирівнялась – Бернлі не давав шансів супернику забити вдруге. Зрештою поєдинок так і закінчився бойовою нічиєю. Як наслідок, Лестер залишився третім, зрівнявшись за очками з Манчестер Юнайтед, Бернлі – п'ятнадцятий.

Відвертий аутсайдер турнірної таблиці – Шеффілд Юнайтед – приймав Астон Віллу. Незважаючи на значну перевагу у володінні м'ячем гостей, "клинки" пішли на перерву переможцями – в середині тайму курйозний гол забив Девід Макголдрік. Ірландець, намагаючись замкнути простріл партнера, оступився і вже у падінні зумів переправити сферу у сітку.

Після відпочинку господарі залишились у меншості: Ягелка виконав брудний підкат і арбітр показав досвідченому захиснику "гірчичник". Однак, після перегляду епізоду, рефері змінив своє рішення і попросив Філа покинути поле. В результаті, Шеффілду вдалось втримати мінімальну перемогу і перервати чотириматчеву безвиграшну серію.

Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон: "містяни" – королі, Зінченко відпочиває, а Канселу не залишає шансів конкурентам