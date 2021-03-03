Верес підходив до чвертьфінального поєдинку Кубка України проти Зорі без ігрової практики в офіційних матчах. Зустріч проводили у Луцьку, адже стадіон рівнян у Млинові не відповідав нормам УАФ – та і взагалі у місті немає навіть штучних полів для тренування. Можливо, саме через цей факт гнівались фанати, які заповнили Авангард.

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Підопічним Юрія Вірта довелося зустрітись із дуже сильним суперником, якому на днях вдалося перемогти Шахтар. Розуміючи складність завдання, керівництво підняло суму преміальних до двух мільйонів гривень – і це, схоже, подіяло! Верес краще розпочав поєдинок, кілька разів небезпечно увірвавшись у штрафний, хоча без проблем теж не обходилось: на 14-й хвилині Шахаб з близької дистанції пробивав бісіклетою (неточно), а на 16-й через травму поле покинув Полюлях.

Рівняни не знітились після цих епізодів, а продовжили настирно лізти уперед. Зрештою, їхні старання були винагороджені на 18-й хвилині, коли Юрченко в межах власного карного майданчика зіграв прямою ногою в Дахновського. Арбітр Максим Козиряцький призначив пенальті, а Шестаков впевнено його реалізував – 1:0! Втім, вже на 25-й хвилині Зоря зрівняла рахунок: Юрченко подав зі стандарту, Когут відбив м'яч перед собою, а Іванісеня зіграв на добиванні – 1:1!

Здавалося, що тепер луганці реалізують перевагу в класі, але нічого подібного не сталося. Зоря за наступні 20 хвилин взагалі нічого не створила, а от Верес так активно йшов уперед, що ледь не забив два голи! Так, на 36-й хвилині Гегедош увірвався на правий край штрафного та закрутив м'яч у дальню дев'ятку – стійка врятувала гостей! На 45-й же з дальньої дистанції у ближній кут приклався Пасіч – Васіль парирував! Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку та кращої статистики рівнян.

Другий тайм Зоря розпочала активніше, організувавши кілька швидких атак на перших хвилинах, однак жодну з них до удару довести не вдалося. Верес же на 51-й хвилині показав, як це робиться: Кучеров отримав передачу в зону перед штрафним і пробив у дальній кут, Гегедош пропустив на Шестакова, а той підправив м'яч у ворота – це був гол рівнян! В цьому були впевнені всі, крім лайнсмена. Він помітив дуже суперечливий офсайд.

На жаль, перевірити епізод через VAR можливості не було, тож маємо черговий скандал. Хоча цілком ймовірно, що Шестаков на два-три сантиметри й вирвався уперед – в наш час дають офсайд і за таку перевагу. В будь-якому випадку, зі звичайної телекамери однозначного висновку зробити не можна.

На жаль для рівнян, цей момент став переломним, адже за вісім хвилин Зоря вийшла уперед. Перевага в класі далася взнаки: Кочергін втік від двох суперників у центрі й наважився на удар метрів з 25-ти – точно під ліву стійку! 1:2.

Верес не здався й після цього, огризнувшись кількома моментами в середині другого тайму. Так, на 63-й хвилині Солдат з дистанції закрутив м'яч повз дальній кут, а на 64-й Гегедош увірвався на лівий край штрафного та пробив низом – Васіль парирував. На 68-й Пасіч непогано подавав у карний майданчик під замикання Шестакову, однак Михайло по м'ячу не влучив.

Ці епізоди біля воріт гостей стали останніми у зустрічі. Віктор Скрипник швидко провів заміни, кинувши у бій Ємця та Хомченовського, а його підопічні остаточно захопили ініціативу. На 73-й хвилині перевага луганців вилилась у простріл Кабаєва у воротарський майданчик, який Юрченко дивом не замкнув, а на 75-й Верес ще й у меншості залишився через фол Панасенка – йому показали другу жовту. Після цього всі питання щодо переможця були зняті.

Зоря в останні 15 хвилин домінувала, не виходячи з чужої половини й активно загострюючи гру. З моментів можна згадати удар Юрченка зі штрафного на 78-й (Когут парирував), два постріли у виконанні Юрченка та Шахаба з мінімальної відстані на 87-й та дальній удар Громова в компенсований час – перший накрили, а другий і третій парирував Когут. У Вереса ж не було нічого, крім фаєр-шоу ультрас, через яке арбітр змушений був призупинити гру – на полі стояв суцільний дим.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Зорі. Луганці крокують у півфінал, а Верес залишається з респектом від вболівальників.

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