Зимове трансферне вікно ознаменувалося практично повною відсутністю гучних переходів в Українській Прем'єр-лізі. Ті ж Динамо і Шахтар взагалі обійшлися без новачків (не враховуючи повернення орендованих футболістів), а найтоповішим трансфером став перехід Захеді Шахаба із Олімпіка в Зорю. Ну і не варто забувати про повернення в Україну Артема Мілевського, який підписав контракт із Минаєм.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021

"Футбол 24" пропонує ознайомитися зі всіма переходами в УПЛ у зимове трансферне вікно, яке зачинилося 2 березня.

Динамо

Прийшли: Мохамед Кадірі (Арсенал Тула, повернення з оренди), Ахмед Алібеков (Уфа, повернення з оренди), Сідклей (Корінтіанс, повернення з оренди).

Пішли: Георгій Цітаішвілі (Ворскла, оренда), Артем Шабанов, Назарій Русин (обидва – Легія Варшава, оренда).

Як бачимо, навіть вихід у Лігу чемпіонів не змусив Ігоря Суркіса витратитися на новачків. Склад Динамо поповнили лише Алібеков, Сідклей та Кадірі, які повернулися з оренд (останній навіть не потрапив у заявку на весняну частину УПЛ). При цьому "біло-сині" успішно розпочали 2021 рік – динамівці випереджають Шахтар на 4 очки та вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи, здолавши опір Брюгге.

Натомість Мірча Луческу відпустив трьох футболістів, на яких не надто розраховував. Артем Шабанов та Назарій Русин на правах оренди перебралися до варшавської Легії, а чемпіона світу U-20 Георгія Цітаішвілі відправили набиратися досвіду під крило Юрія Максимова у полтавській Ворсклі.

Шахтар

Прийшли: Владислав Вакула (Десна, повернення з оренди), Богдан Бутко (Лех, повернення з оренди), Андрій Борячук (Мезекевешд, повернення з оренди), Михайло Мудрик (Десна, повернення з оренди).

Пішли: Віктор Коваленко (Аталанта), Андрій Борячук (Рух, оренда), В'ячеслав Чурко (Колос, оренда), Богдан Бутко (Ерзурумспор, оренда).

Без новачків обійшовся і Шахтар. "Гірники" повернули Владислава Вакулу, оренда якого в Десну виявилася вкрай нетривалою, а Маріуполь відмовився від хавбека після скандальної ДТП перед підписанням контракту. Також у команду Луїша Каштру повернувся Михайло Мудрик, який першу частину сезону провів у Десні. Андрій Борячук і Богдан Бутко, які повернулися в Шахтар із оренд, вже знайшли нові клуби (оренди в Рух і Ерзурумспор відповідно).

Серед трансферів "на вихід" виділяється перехід Віктора Коваленка в Аталанту (неофіційно – 700 тисяч євро). Також покинув Шахтар В'ячеслав Чурко, якого орендував Колос.

Зоря

Прийшли: Захедітабар Шахаб (Олімпік), Реймонд Овусу (вільний агент), Владислав Ємець (Колос, повернення з оренди), Максим Хлань (Карпати Львів).

Пішли: Заурі Махарадзе (СК Дніпро-1, вільний агент), Михайло Перовіч (Олімпія Любляна, вільний агент), Максим Гречкін (Бейтар, поверенння з оренди), Ігор Чайковський (вільний агент), Максим Агапов, Тимофій Сухар, Дмитро Піддубний (усі – ВПК-Агро, оренда).

А от Зоря взимку доволі непогано підсилилася. Луганський клуб зумів домовитися з Олімпіком про перехід Захеді Шахаба, який є одним із найкращих бомбардирів УПЛ. Із Карпат прийшов перспективний Максим Хлань, а Владислав Ємець повернувся з Колоса, за який грав на правах оренди.

Всі лідери команди Скрипника залишилися в клубі. Зорю покинули лише ті, хто не мав ігрової практики – відповідно, "мужики" другий сезон поспіль мають всі шанси фінішувати у топ-3 Прем'єр-ліги.

Десна

Прийшли: Артем Сухоцький (Слован Братислава), Константін Діма (Астра), Денис Безбородько (Олександрія, вільний агент), Євген Чепурненко (Діназ, вільний агент), Владислав Вакула (Шахтар, оренда), Богдан Білошевський (Динамо, оренда).

Пішли: Владислав Вакула (Шахтар, повернення з оренди), Сергій Старенький (Діназ, вільний агент), Дмитро Хльобас (Колос, вільний агент), Артур Западня (Металіст 1925, вільний агент), Михайло Мудрик (Шахтар, повернення з оренди), Ілля Шевцов (Інгулець, оренда).

Непогану трансферну кампанію провела і Десна. Чернігівці, які знову претендують на медалі, підписали Артема Сухоцького зі Слована та Константіна Діму з Румунії. Повернувся в команду Денис Безбородько, а ще склад "сіверян" поповнили динамівець Богдан Білошевський (один із лідерів дубля киян) та форвард Діназа Євген Чепурненко. Окремо варто виділити історію з Владиславом Вакулою, від якого Олександр Рябоконь відмовився через лічені дні після приходу хавбека.

Найбільші втрати – Михайло Мудрик (повернення у Шахтар) та Дмитро Хльобас, у якого завершився контракт. Втім, останній і так отримував небагато ігрової практики. Як і Сергій Старенький та Артур Западня, які теж покинули Десну.

Ворскла

Прийшли: Георгій Цітаішвілі (Динамо, оренда), Луїзао (Порту), Олівер Тілль (вільний агент), Бредлі де Нойєр (Віторул, оренда), Олександр Кожевніков (Маріуполь).

Пішли: Володимир Баєнко (Левадія, вільний агент), Микита Татарков (Пюнік, вільний агент), Денис Васін (Інгулець, оренда), Іван Пешіч (Волунтарі, оренда), Юрій Козиренко (Іслоч, оренда).

Ворскла теж може занести зимове вікно у свій актив. Полтавці підсилилися Георгієм Цітаішвілі, якому не знайшлося місця в Динамо – оренда до кінця сезону. Із Порту повернувся в Полтаву хавбек Луїзао, який вже виступав за команду Юрія Максимова. Також Ворскла зуміла підписати відомого люксембуржця Олів'є Тілля, а ще орендувала голландця де Нойєра. Схоже, полтавці серйозно планують боротися за єврокубки – солідне підсилення зобов'язує.

Натомість втрати Ворскли не є суттєвими. На всіх, хто залишив табір полтавців, Юрій Максимов не розраховував, тому команда явно не стала слабшою.

Олександрія

Прийшли: Кирило Дришлюк (Спартакс, повернення з оренди), Іван Калюжний (Динамо, вільний агент), Дмитро Семенов (Єлгава, повернення з оренди).

Пішли: Денис Безбородько (Десна, вільний агент), Василь Грицук (Полісся, вільний агент), Олексій Довгий (Львів, вільний агент), Максим Задерака (Арарат Єреван, вільний агент), Дмитро Рудик (вільний агент), Жоау Тейшейра (вільний агент).

Олександрія інтерно провела трансферний період. Лише один новачок – вихованець Динамо Іван Калюжний – та повернення чемпіона світу U-20 Кирила Дришлюка, який виступав у Латвії. Повернувся з Єлгави і Дмитро Семенов, але захисник не потрапив у заявку на весняну частину УПЛ.

Серед втрат – багаторічний лідер Василь Грицук, з яким не продовжили контракт. Також пішли з команди Денис Безбородько, Максим Задерака, Олексій Довгий, Дмитро Рудик і Жоау Тейшейра – їхній відхід ще раніше анонсував Володимир Шаран.

Колос

Прийшли: Дмитро Хльобас (Десна, вільний агент), Ніколай Золотов (вільний агент), Альваро Нгамба (вільний агент), Олег Кожушко (Чорноморець, повернення з оренди), В'ячеслав Чурко (Шахтар, оренда), Матія Ром (вільний агент), Євген Костюк (Нива Вінниця), Станіслав Сорокін (Кремінь, повернення з оренди), Олексій Лобов (Авангард, повернення з оренди)

Пішли: Олег Кожушко (Пюнік, вільний агент), Максим Максименко (Лариса), Олексій Лобов (Оболонь, вільний агент), Антон Яшков (Полісся, вільний агент), Владислав Ємець (Зоря, повернення з оренди), Олександр Бондаренко (вільний агент).

Колос підсилився кількома новачками, найіменитішими із яких є Дмитро Хльобас і В'ячеслав Чурко. Також у Ковалівку приїхали легіонери – словенець Матія Ром, білорус Ніколай Золотов та француз Альваро Нгамба. Серед втрат – захисник Максим Максименко, який вирушив підкорювати Грецію. Владислав Ємець повернувся у Зорю, а Олег Кожушко поїхав у вірменський Пюнік. А от Євген Селезньов, хоч і зник із заявки Колоса після відомого інциденту, але все ще залишається гравцем ковалівського клубу.

Олімпік

Прийшли: Богдан Векляк (Гірник-Спорт, вільний агент), Таллес Бренер (Віла Нова, вільний агент), Владислав Хамелюк (Чорноморець, вільний агент), Тадеус Нкенг (Порту, вільний агент), Євген Пацкан (Рубікон, оренда), Джеффрі Чінеду (Нарва-Транс, повернення з оренди).

Пішли: Захедітабар Шахаб (Зоря), Дмитро Гришко (завершив кар'єру), Павло Ксьонз (ВПК-Агро, вільний агент), Джеффрі Чінеду (Лахті, оренда), Андрій Кравчук (Торпедо Москва, вільний агент), Кирило Кириленко (Торпедо Жодіно, вільний агент), Різван Аблітаров (вільний агент).

Головна новина з табору Олімпіка – від'їзд найкращого бомбардира Захеді Шахаба в Зорю. Капітан Дмитро Гришко завершив кар'єру, а Павло Ксьонз перебрався у ВПК-Агро – на фоні цих трьох гравців інші втрати виглядають несуттєвими. Натомість команду поповнили троє легіонерів, Владислав Хамелюк із Чорноморця та ще двоє футболістів із Першої ліги.

Маріуполь

Прийшли: Марк Мампассі, Олександр Драмбаєв, Кирило Меліченко (усі – Шахтар, оренда).

Пішли: Олександр Кожевніков (Ворскла), Артем Поспєлов (Авангард, оренда), В'ячеслав Велєв (вільний агент).

Приазовці – чи не найпасивніший гравець на зимовому трансферному ринку. Лише троє новачків – чергова молодь Шахтаря пішла за звичним маршрутом обкатки. Щоправда, обійшлося без втрат, адже команду покинули лише ті, хто не відігравав вагомої ролі. Остап Маркевич принаймні до літа зберіг всіх лідерів.

СК Дніпро-1

Прийшли: Заурі Махарадзе (Зоря, вільний агент), Максим Лопирьонок (Минай, повернення з оренди), Білл (Фламенго, оренда), Маріо Чуже (Динамо Загреб, оренда), Вагнер Гонсалвеш (вільний агент).

Пішли: Максим Лопирьонок (Минай, вільний агент), Сергій Кравченко, Дмитро Коркішко (обидва – Чорноморець, вільний агент), Олександр Бєляєв (ВПК-Агро, оренда), Олексій Чічіков (Акжайик, вільний агент).

Аутсайдер першої частини сезону, який, щоправда, вдало розпочав 2021 рік, попрощався з капітаном команди. Ігор Йовічевіч не розраховував на Сергія Кравченка – як наслідок, ветеран попрощався з клубом і вирушив у Чорноморець. Його шляхом пішов і Дмитро Коркішко. Максим Лопирьонок підписав повноцінний контракт із Минаєм.

Що стосується придбань, то СК Дніпро-1 обійшовся без пачки новачків, обмежившись точковим підсиленням. Йовічевіч переманив хорвата Чуже із загребського Динамо, а ще підписав двох бразильців – Білла і Гонсалвеша. Ще одним новачком став Заурі Махарадзе із Зорі.

Рух

Прийшли: Андрій Борячук (Шахтар, оренда), Роман Карасюк (Кішварда, вільний агент), Рагнар Сігурдссон (Копенгаген, вільний агент), Бобір Абдіхоліков (Насаф, вільний агент), Олексій Сич, Ростислав Лях (обоє – Карпати Галич, повернення з оренди).

Пішли: Іван Брікнер (Львів, вільний агент), Вадим Парамонов (Урарту, вільний агент), Гішам Лейоус (вільний агент), Ігор Дуць (вільний агент), Іван Калюжний (Олександрія, вільний агент), Ігор Бойчук (вільний агент), Станіслав Біленький (повернення з оренди), Володимир Заставний (вільний агент).

Рух став одним із головним ньюзмейкерів на зимовому ринку. Львівський клуб орендував у Шахтаря Андрія Борячука та повернув із Угорщини Романа Карасюка. Також "жовто-чорні" підписали Бобіра Абдіхолікова, а вишенькою на торті став перехід Рагнара Сігурдссона – учасника Євро-2016 та автора забитого м'яча у ворота Англії!

Водночас кілька футболістів покинули клуб – екс-капітан Ігорь Дуць, Іван Брікнер, Іван Калюжний та низка інших виконавців.

Минай

Прийшли: Артем Мілевський (Динамо Брест, вільний агент), Максим Лопирьонок (СК Дніпро-1, вільний агент), Олексій Ковтун (Рух Брест, вільний агент), Данило Карась (Гірник-Спорт, вільний агент), Данило Шелест (вільний агент), Сіака Багайоко (вільний агент), Віталій Бойко (вільний агент), Олександр Петрусенко (Гірник-Спорт, вільний агент), Орест Панчишин (Карпати), Максим Куліш (вільний агент), Одуеньї Угочукву (вільний агент).

Пішли: Максим Лопирьонок (СК Дніпро-1, повернення з оренди), Олег Допілка (Ужгород, вільний агент), Кирило Меліченко, Дмитро Павліш (обоє – Шахтар, повернення з оренди), Едгар Капаррос (вільний агент), Олег Голодюк (Металіст 1925, вільний агент), Артур Карноза (Кривбас, вільний агент), Олександр Глагола (Полісся, вільний агент), Ігор Вагін (вільний агент).

Минай – один з тих небагатьох клубів, який віз новачків пачками. Склад закарпатської команди поповнили близько десятка нових футболістів. Найіменитіший із них – звісно, ж Артем Мілевський, для якого Минай став другом клубом в Україні після Динамо. Також до команди приєдналися екс-карпатівці Олексій Ковтун і Орест Панчишин (останній – не без скандалу), кілька футболістів із Першої ліги та ще двоє легіонерів, про яких ніхто не чув.

Щодо втрат, то тут звернемо увагу на відхід досвідчених Олега Допілки, Олега Голодюка та Артура Карнози.

Інгулець

Прийшли: Денис Васін (Ворскла, оренда), Ілля Шевцов (Десна, оренда), Хеннос Асмелаш (вільний агент), Мохамед Алі Салем (вільний агент),

Пішли: Дмитро Фатєєв (Кривбас, вільний агент), Рудольф Благогі (вільний агент), Владислав Ігнатьєв (Гірник-Спорт, оренда), Богдан Литвяк (Гірник-Спорт, вільний агент).

Інгулець, всупереч очікуванням, знову був пасивним на ринку. За словами Сергія Лавриненка, основна причина – будівництво клубного стадіону. Тому найвідомішим новачком Інгульця став Денис Васін, який перейшов на правах оренди із Ворскли. Окрім нього, петровці підписали ще двох невідомих досі в Україні легіонерів. Втрат теж, по суті, не було – відповідно, за збереження прописки в УПЛ Інгулець битиметься майже у тому ж складі, що й восени.

Львів

Прийшли: Олександр Ільющенков, Іван Брікнер (обидва – Рух, вільний агент), Іван Лобай (Нимме Калью, вільний агент), Олексій Довгий (Олександрія, вільний агент), Альваро, Ренан (обоє – повернення з оренди), Дмитро Семенів (Гірник-Спорт, вільний агент),

Пішли: Педро Вітор (вільний агент), Ліпе Велозу (Рига), Єгор Клименчук (Арарат-Вірменія, вільний агент), Герман Пеньков (Пюнік, вільний агент), Макс Челіч (вільний агент), Юрій Кравчук (Гірник-Спорт, повернення з оренди), Мікель Айнсалу (вільний агент), Яковеллі (вільний агент), Ігор Кошман (вільний агент), Феліпе Пахтманн (оренда).

Лише Львів може позмагатися з Минаєм за масштабом змін у зимове трансферне вікно. Близько десятка переходів як "на вхід", так і "на вихід". При цьому "синьо-золоті" стали єдиною командою Прем'єр-ліги, яка вже встигла змінити головного тренера після відновлення сезону – замість Віталія Шумського прийшов Анатолій Безсмертний.

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