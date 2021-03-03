Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков не зміг завершити поєдинок 1/4 фіналу Кубка України проти ковалівського Колоса.

Вінгер був замінений на 22-й хвилині матчу проти Колоса через ушкодження.

Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України – 3 зміни від Луческу

Циганков у неігровому епізоді схопився за задню поверхню стегна і зашкутильгав. Вочевидь, у лідера "біло-синіх" м'язова травма. Його замінив Жерсон Родрігес. Щодо серйозності травми Циганкова наразі інформації немає.

Відзначимо, що вже наступного четверга, 11 березня, Динамо прийме іспанський Вільяреал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ