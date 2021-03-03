Динамо – Колос: Циганков достроково завершив кубковий матч – двобій із Вільяреалом за тиждень
Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков не зміг завершити поєдинок 1/4 фіналу Кубка України проти ковалівського Колоса.
Вінгер був замінений на 22-й хвилині матчу проти Колоса через ушкодження.
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Циганков у неігровому епізоді схопився за задню поверхню стегна і зашкутильгав. Вочевидь, у лідера "біло-синіх" м'язова травма. Його замінив Жерсон Родрігес. Щодо серйозності травми Циганкова наразі інформації немає.
Відзначимо, що вже наступного четверга, 11 березня, Динамо прийме іспанський Вільяреал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
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