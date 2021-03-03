Руслан Маліновський у попередньому турі не просто повернувся в стартовий склад Аталанти, а й забив ефектний переможний гол, який підняв бергамасків в зону Ліги чемпіонів. Сьогодні українець знову вийшов з перших хвилин. Грати йому довелося ближче до лівої бровки, адже Ілічіч також опинився в основі та забрав пріоритетний правий півфланг.

У гості до Аталанти приїхав безнадійний аутсайдер Серії А – Кротоне програв 9 з 10 останніх матчів. Тому нічого дивного в домінації "богині" на старті зустрічі не було. Господарі закріпилися з м'ячем в чужих володіннях і до середини першого тайму не послаблювали зашморг на шиї Кротоне. На полі була одна команда.

Аталанта трансформувала ігрову перевагу в гол, коли Ілічіч чудово навісив з правого краю, а Гозенс увірвався у штрафний, виграв повітря та переправив м'яч у сітку. Через декілька хвилин підопічні Гасперіні мали забивати другий, але Мурієль, отримавши хороший пас від Ілічіча, не зумів пробити повз голкіпера.

Потім у матч несподівано повернулася інтрига. Фройлер і Ромеро не розібралися перед власним штрафним і подарували м'яч Сімі – нігерієць елегантно перекинув воротаря та зрівняв рахунок. Перша груба помилка не повернула бергамаскам концентрацію. Незабаром вони знову провалилися і вивели на власні ворота Месіаса. Щастя, що Спортьєлло був напоготові.

Аталанта намагалася відновити тотальний контроль, але якийсь час нічого не вдавалося. Допомогли тимчасові перестановки всередині атакувального трикутника: Маліновський пішов направо, Ілічіч змістився в центр, а Мурієль перейшов лівіше. Українець після цього просто ожив. Якщо раніше він міг похизуватися хіба що кількома заробленими штрафними, то тепер реально загострював.

Маліновський почав роздавати класні паси в розріз (вивів Мурієля сам на сам з голкіпером, але колумбієць продовжив займатися марнотратством). Водночас і сам Руслан опинявся на ударних позиціях. Спершу завершував перспективну контратаку, яку розігнав Ілічіч, – все зробив правильно, підлаштувався під удар лівою, але трішки не влучив у площину. А потім на дальній стійці без спротиву головою розстрілював ворота після майстерного черпачка від Мурієля – також мимо.

Кротоне зберіг обличчя до перерви, але вже в дебюті другого тайму все стало зрозуміло. Аталанта оперативно організувала два голи. Паломіно замкнув подачу з кутового, а Мурієль скористався тим, що послизнувся захисник гостей, і розстріляв порожній кут воріт. Вектор третьої гольової атаки, до речі, змінив Маліновський, хоча ключовий пас віддав Ілічіч.

Словенець закріпився в статусі героя зустрічі та забив ще один розкішний гол у стилі Роббена. Так Аталанта за 15 хвилин оформила розгром і закрила всі питання. Можна було знімати лідерів, що тренери "богині" й зробили. Маліновського замінив Міранчук. Українець пішов з поля без результативних дій, але провів трудовий матч.

До фінального свистка нічого кардинально не змінилося (дивом не забив Сапата, зате красиво забив Міранчук). Аталанта легко довела матч до перемоги, набрала 49 очок і закріпилася в топ-4 Серії А. Кротоне залишився останнім у таблиці. Такий матч, що в кінцівці свій шанс міг би отримати навіть Віктор Коваленко, однак колишній хавбек Шахтаря не потрапив до заявки.

Детальніше про гру Руслана Маліновського читайте тут згодом...

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