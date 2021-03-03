Фехервар українця Івана Петряка знову втратив очки в чемпіонаті Угорщини. "Віді" на власному полі не впоралися з Пакшем.

Угорщина, Національний чемпіонат І, 24-й тур

Фехервар – Пакш – 2:2

Голи: Петряк, 11, Зівзівадзе, 64 – Гарасті, 78, 85

Ребров помстився найгіршій команді чемпіонату Угорщини – Зубков і Харатін відіграли весь матч

Активний старт гранда призвів до швидкого м'яча. Голом уже на 11-й хвилині відзначився Петряк. А в другому таймі подвоїв перевагу Фехервара грузинський форвард Буду Зівзівадзе. Тренерський штаб "Віді", вочевидь, повірив у близьку перемогу й зняв атакувальне тріо Урі-Петряк-Зівзівадзе.

Проте, це мало негативні наслідки. Зіграв джокер Пакша – Жолт Гарасті, який з'явився на полі по перерві, оформив дубль за 7 хвилин в ендшпілі поєдинку на стадіоні Шоштой.

Після результативної нічиєї Фехервар залишився на 3-й позиції у чемпіонаті, проте відставання від Академії Пушкаша тепер складає 5 очок.

Наші за кордоном: Маліновський повернувся розкішним голом, Зінченко б'є рекорди, Зубков дублем косплеїв Мессі та Роналду