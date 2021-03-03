Петряк із голом не врятував Фехервар від втрати очок
Фехервар українця Івана Петряка знову втратив очки в чемпіонаті Угорщини. "Віді" на власному полі не впоралися з Пакшем.
Угорщина, Національний чемпіонат І, 24-й тур
Фехервар – Пакш – 2:2
Голи: Петряк, 11, Зівзівадзе, 64 – Гарасті, 78, 85
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Активний старт гранда призвів до швидкого м'яча. Голом уже на 11-й хвилині відзначився Петряк. А в другому таймі подвоїв перевагу Фехервара грузинський форвард Буду Зівзівадзе. Тренерський штаб "Віді", вочевидь, повірив у близьку перемогу й зняв атакувальне тріо Урі-Петряк-Зівзівадзе.
Проте, це мало негативні наслідки. Зіграв джокер Пакша – Жолт Гарасті, який з'явився на полі по перерві, оформив дубль за 7 хвилин в ендшпілі поєдинку на стадіоні Шоштой.
Після результативної нічиєї Фехервар залишився на 3-й позиції у чемпіонаті, проте відставання від Академії Пушкаша тепер складає 5 очок.
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