Чемпіонат Італії 2020/21, 25-й тур

Сассуоло – Наполі – 3:3

Голи: Максімовіч, 34 (автогол), Берарді, 45+1 (пен), Капуто, 90+5 (пен) – Зєлінскі, 38, Ді Лоренцо, 72, Інсіньє, 90

Мілан – Удінезе – початок о 21:45

Фіорентина – Рома – початок о 21:45

Беневенто – Верона – початок о 21:45

Дженоа – Сампдорія – початок о 21:45

Кальярі – Болонья – початок о 21:45

Програму 25-го туру в італійській Серії А продовжив поєдинок Сассуоло – Наполі. Ще у першій половині зустрічі команди влаштували справжню перестрілку. На 34-й гості вийшли уперед завдяки автоголу Максімовіча, а за декілька хвилин рахунок зрівняв Зєлінскі. Вже під завісу тайму пенальті реалізував Берарді – 2:1.

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Після перерви неаполітанці продовжували відчайдушно атакувати, намагаючись повернути рівновагу, і на 72-й вони це таки зробили – відзначився Ді Лоренцо. На останніх хвилинах основного часу рефері призначив ще один одинадцятиметровий, цього разу у ворота господарів. Його без особливих проблем реалізував Інсіньє. Здавалось, що перемога вже у кишені Наполі, але на останній хвилині компенсованого часу був призначений ще один пенальті на користь Сассуоло. Цей шанс впевнено реалізував Капуто, і фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 3:3.

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