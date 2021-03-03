Перша очна зустріч з Агробізнесом стала для Шахтаря знаковою. Це 3000-й офіційний матч в історії донецького клубу. "Гірники" на стадії 1/4 фіналу Кубка України лише розпочинають боротьбу за трофей, натомість команда із Волочиська на своєму шляху уже здолала Ужгород, Епіцентр та торішнього фіналіста – Ворсклу.

Після поразки від Зорі в минулому турі УПЛ Луїш Каштру кардинально струснув склад – місце зберіг лише Алан Патрік. Серед нової "десятки" знайшлося місце юному Георгію Судакову, який дебютував у Кубку України. Говорити про попередні матчі Агробізнеса немає сенсу. Підопічні Олександра Чижевського лише кілька днів тому повернулися із зимових зборів. Остання офіційна гра поточного лідера Першої ліги датована аж початком грудня минулого року.

Зі стартовим свистком Шахтар прогнозовано спробував налагодити контроль над м'ячем та ситуацією. Суперник, схоже, був не проти. Гравці Агробізнеса опускалися аж до лінії власного штрафного, але далі опонентів не підпускали. Донеччани, які мали б уже звикнути до такого стилю, шпарин у оборонних редутах не знаходили.

Тим часом номінальні господарі адаптувалися і почали діяти сміливіше. Спочатку це були контратаки малими силами. Юрій Романюк проривався у чужий штрафний через зону Корінєнка, але там не мав жодної підтримки. Роману Дідику після кутового дали без опору розстрілювати ворота Пятова – м'яч пролетів повз ближню стійку. Регулярно нагнітали Семенюк та Романюк. Останній мав найкращий момент першого тайму. Сергій обікрав Антоніо, на вході у штрафний обіграв Пятова, але на шляху м'яча став захисник.

Шахтарю подібної гостроти створити не вдалося. Володіння майже не переходило у небезпечні моменти чи удари. Можна виділити хіба кілька спроб Алана Патріка, а також Корнієнка, який пробивав зі штрафного. Загалом "гірникам" не вдалося продемонструвати, що проти них грає команда з нижчого дивізіону та без досвіду офіційних матчів ось уже три місяці.

Початок другого тайму вийшов обнадійливим. Зрештою, таким йому допомогли стати арбітри. Спочатку Соломон отримав жовту картку за симуляцію. Падіння відбулося у штрафному майданчику, тому втрутився VAR. Віталій Романов покликав головного рефері до монітора. Після перегляду відео Сергій Бойко "гірчичник" скасував і призначив пенальті. До позначки підійшов Алан Патрік. Бразилець спробував виконати покарання у стилі Жоржінью, але Олег Мозіль зафіксував намертво.

Голкіпер Агробізнеса відразу ж і гол у протилежні ворота організував. Поки всі не оговталися після промаху Патріка, Мозіль вибив м'яч далеко вперед. Там його підхопив Петров, пройшов далі і пробив Пятова. На жаль для Сергія, свій забіг він починав із положення поза грою.

Тренери зробили низку замін, і це дало результат. Передусім, це стосується Шахтаря, а зокрема – Тете. Бразильський вінгер не взяв часу на розкачку, а почав створювати небезпеку. Спочатку Тете сам непогано пробивав з лінії штрафного, а згодом скидав під удар Патріку. В обох випадках забракло точності. У фірмовому стилі намагався про себе нагадати Коноплянка – його спробу заблокували захисники.

Агробізнес теж не забував про атаку. Здебільшого це були контрвипади, але доволі регулярні та масовані. Такі дії відкривали все більше зон для гравців Шахтаря, які ніяк не могли цим скористатися. Наприкінці основного часу команди обмінялися небезпечними моментами. Дентінью після навісу Тете бив головою – поперечина. За кілька хвилин Юхимович відповів ударом у стійку. Вже у компенсований все той же Тете змусив Мозіля продемонструвати усю свою майстерність. Судаков добивав уже в порожні, але не влучив.

Перед овертаймом Луїш Каштру кинув у бій ще й Марлоса й Тайсона. Однак свіжості це не додало. Гра перемістилася у середину поля, де було багато сумбурної боротьби. Саме з такої ситуації прийшов гол. Гравці Агробізнеса вибили м'яч у напрямку Семенця, а той пошив у дурні Хочолаву і покотив повз Пятова – 1:0.

Коли здавалося, що Шахтар став близьким до того, щоб зрівняти рахунок, Хочолава залишив свою команду в меншості. Давид у боротьбі вдарив суперника ліктем – жовта картка, яка стала для грузина другою. Навіть у такому становищі "гірникам" вдалося організувати штурм воріт Мозіля. Голкіпер рятував після ударів Корнієнка, Тайсона і Марлоса.

Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Агробізнеса. Натомість Шахтар другий рік поспіль припинив боротьбу за Кубок України вже після першого матчу. Торік це була поразка від Динамо в 1/8 фіналу.