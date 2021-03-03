Кубок Бельгії, 1/4 фіналу

Ейпен – Гент – 1:0

Гол: Херіс, 48

Гент набрав непогану форму та підходив до чвертьфіналу кубка з 9-матчевою безпрограшною серією. На гру з Ейпеном тренери виставили основний склад. Роман Яремчук, який у 3 попередніх поєдинках забив 5 голів, вийшов з перших хвилин. Роман Безус залишився в запасі, а Ігор Пластун не потрапив у заявку.

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Гент більше володів м'ячем і намагався діяти з позиції сили, однак довести свої атаки до логічного завершення не міг. Яремчук був активно залученим у гру, постійно відкривався під передачі та відтягувався за м'ячем у глибину чи на фланги. Втім, у штрафному майданчику суперники дуже щільно грали з українським форвардом, не випускаючи його на ударні позиції.

Безус з'явився з лави запасних за 10 хвилин до фінального свистка. Варто відзначити, що Роман дуже добре увійшов у гру та декілька разів загострив. Під завісу зустрічі він створив найкращий момент Гента, завдавши прицільного удару по воротах – на жаль, відмінно зіграв голкіпер.

У підсумку Гент так і не спромігся забити жодного гола, а от Ейпен заштовхав вирішальний м'яч у дебюті другого тайму. Таким чином "буйволи" вилетіли з Кубка Бельгії та втратили шанс врятувати провальний сезон. Гент припинив боротьбу в єврокубках і в національному кубку, а в чемпіонаті йде на 12 місці.

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