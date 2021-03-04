Главные новости 3 марта: Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины, драматичное спасение Динамо и камбэк Барселоны
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 3 марта.
Украина
Сегодня состоялись все четвертьфинальные матчи Кубка Украины. Первой путевку в следующий раунд одержала луганская Заря, которая в скандальном матче одолела ровенский Верес. Впоследствии Динамо лишь в серии пенальти заставило капитулировать Колос. Киевляне еще и потеряли Цыганкова, не доиграл матч из-за травмы.
Главная сенсация произошла в Киеве, где на стадионе имени В. Лобановского Агробизнес принимал Шахтер. Дончане в зрелищном матче пропустили решающий гол в овертайме и вылетели из турнира.
СК Днепр-1 и Александрии также не удалось определить победителя в основное время, там все решалось в серии пенальти. Фортуна была более благосклонна к подопечным Владимира Шарана.
Черкащина официально объявила о прекращении участия во Второй лиге
Динамо і Шахтар здивували, повернення Мілевського, від'їзд українців у Європу: все про трансфери зими-2021 в УПЛ
Мир
Кубковые поединки также состоялись в Испании и Германии. Барселона сумела отыграть отставание в два мяча после первого матча с Севильей. Разгромная победа вывела каталонцев в финал турнира. РБ Лейпциг без труда одолел Вольфсбург и вышел в полуфинал.
В Англии и Италии провели матчи очередного тура. Манчестер Юнайтед потерял очки. Милан лишь на последних минутах спасся от поражения, а Рома выцарапала победу.
700 мільйонів, золотий Боїнг, 300 автомобілів та Кріштіану – в іспанському футболі з'явиться нова сила
Украинцы за рубежом
Малиновский во второй раз подряд вышел в старте, а его Аталанта загрызла Кротоне и закрепилась в топ-4 Серии А
Русин неудачно дебютировал за Легию – Шабанов и компания вылетели из Кубка Польши.
Иван Петряк забил гол, а его Фехервар упустил победу, имея преимущество в два мяча.
Яремчук и Безус не уберегли Гент от вылета из Кубка Бельгии