Украина

Сегодня состоялись все четвертьфинальные матчи Кубка Украины. Первой путевку в следующий раунд одержала луганская Заря, которая в скандальном матче одолела ровенский Верес. Впоследствии Динамо лишь в серии пенальти заставило капитулировать Колос. Киевляне еще и потеряли Цыганкова, не доиграл матч из-за травмы.

Главная сенсация произошла в Киеве, где на стадионе имени В. Лобановского Агробизнес принимал Шахтер. Дончане в зрелищном матче пропустили решающий гол в овертайме и вылетели из турнира.

СК Днепр-1 и Александрии также не удалось определить победителя в основное время, там все решалось в серии пенальти. Фортуна была более благосклонна к подопечным Владимира Шарана.

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Мир

Кубковые поединки также состоялись в Испании и Германии. Барселона сумела отыграть отставание в два мяча после первого матча с Севильей. Разгромная победа вывела каталонцев в финал турнира. РБ Лейпциг без труда одолел Вольфсбург и вышел в полуфинал.

В Англии и Италии провели матчи очередного тура. Манчестер Юнайтед потерял очки. Милан лишь на последних минутах спасся от поражения, а Рома выцарапала победу.

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