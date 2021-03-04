РБ Лейпциг приймав Вольфсбург в рамках чвертьфіналу Кубка Німеччини. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голи: Поульсен, 63, Чхан, 88

Нереалізований пенальті: Вегхорст, 26

Дортмунд мінімально переграв Гладбах у протистоянні Борусій і вийшов до півфіналу Кубка Німеччини

На старті двобою суперники демонстрували рівну боротьбу, а в середині тайму гості отримали розкішну можливість відкрити рахунок. Проте Вегхорст змарнував цей шанс, не реалізувавши пенальті.

Таке марнотратство лише розізлило "биків". Після перерви підопічні Нагельсманна повністю домінували, що і принесло свої результати. Спершу Поульсен вирівняв становище господарів, а перед фінальним свистком Чхан вирвав перемогу.

Отже, РБ Лейпциг долучається до вже відомих півфіналістів Кубка Німеччини, серед яких Хольштайн та Борусія Д. Останній переможець чвертьфіналів визначиться у поєдинку Регенсбург – Вердер.

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