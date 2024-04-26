Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна впевнений, що клубу нема чого соромитись за суперечливі голи цього сезону.

– Опоненти часто дорікають вам "не дуже чесною грою". Ці два голи Кривбасу та Вересу. Хтось називає їх підлими, ваші вболівальники хитрими. Чи не вважаєте, що команда рівня Шахтаря проти таких суперників має обходитись без таких голів, щоб не шкодити власній репутації?

– У Хорватії є приказка – "важливо не що сказали, а хто сказав". Шахтар живе з цим вже 25 років. Звичайно, до нас особлива увага.

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– Я не пам'ятаю цього сезону таких голів від інших команд. Тільки від вас.

– Можливо, цього сезоні ні, але суперечливі голи і рішення є завжди. Останній момент – дискваліфікація Зубкова на 2 матчі за червону в Полтаві. Гляньте 4 тур між Вересом і Ворсклою. Ще гірше, ніж Зубков. Пряма нога в обличчя кіперу полтавців. Там дали 1+1 бану, а нам 2. Я не кажу, що це спеціально. Ми абсолютно поважаємо рішення КДК, але також можемо знайти різні рішення. Це рішення ми прийняли – Зуб винен, 2 гри отримав, йдемо далі. Спускатися на цей рівень ми не будемо.

Це були чисті голи. Наприклад, дивлюсь нещодавно гру Барселона – ПСЖ. Хаві після матчу невдоволений. А для мене там все чисто. Мій друг Бартуловіч каже, що суддя з перших хвилин допомагав Шахтарю. А де він допоміг? Що не так?

– Ніхто не казав про ваші голи, що вони незаконні. Питання у фейр-плей, поваги до суперника. Чи треба ці хитрощі...

– Є суддя, нехай повертає м'яч назад, грайте знову.

– Це ж не питання правил, а чогось більшого. Людських стосунків тощо.

– Та ні.

– Тобто вас це не "парить"?

– Взагалі, – відрізав Срна в інтерв'ю KDK.

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