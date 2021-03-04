У драматичному матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії "блаугранас" були в кількох секундах від вильоту, але у підсумку Барселона влаштувала Севільї драматичний розгром з проходом у фінал.

Барселона в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії безславно програла Севільї з рахунком 0:2, тож у матчі-відповіді необхідно було забивати тричі – і при цьому не пропускати від андалусійців. Місяць тому таке завдання виглядало для каталонців занадто важким, але в останніх матчах "блаугранас" демонстрували дуже потужний футбол. Зокрема, в крайньому турі Ла Ліги вони перейшли на схему в три захисники й винесли Севілью з рахунком 2:0.

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На кубкову зустріч Рональд Куман виставив основний склад, залишивши на банці Грізманна й знову зігравши за схемою 3-5-2. На вістрі атаки розташувалися Дембеле й Мессі. Хулен Лопетегі, своєю чергою, вдався до ротації, відправивши на банку Ракітіча, Буну, Гомеса та Наваса – крім того, в запасі опинився Окампос, який тільки-но відновивився від травми.

Одразу зі стартовим свистком Барселона понеслася вперед. Вже на 6-й хвилині Дембеле отримав розрізну передачу від Педрі й пробив з лінії штрафного над поперечкою, а на 10-й де Йонг скинув м'яч з меж карного майданчика під удар Бускетсу – Серхіо пробив в руки Вацліку. Ще за хвилину чеський голкіпер витягнув постріл Дембеле під поперечку, а потім він ще й врятував при розіграші кутового каталонців – Мессі закинув м'яч на лінію воротарського, а Лангле замикав у дотик.

Зрештою, оборона гостей тріснула на 13-й хвилині. Мессі знайшов на лівому куті штрафного Дембеле, а той розкрутився навколо захисників, відійшов у глибину й метрів з 22-х несподівано зарядив у ближню дев'ятку – без шансів для голкіпера. 1:0! Залишалося забити ще один гол, щоб зрівняти загальний рахунок у протистоянні.

Барселона продовжувала домінувати в середині першого тайму, однак не так агресивно, як на старті. Севільї навіть дозволили провести кілька контратак, одну з яких Відаль завершив ударом з-за меж штрафного – м'яч рикошетом від захисника полетів у дальній кут, але тер Штеген спокійно спіймав його. Це була остання гольова нагода андалусійців у період до перерви.

Барселона ж почала насідати на 30-х хвилинах. Так, на 31-й Альба зіграв у стінку з Мессі й прострілив вздовж воротарського на де Йонга, але Френкі не встиг до м'яча! Після розіграшу кутового на 32-й Педрі стріляв з лінії півкола – повз правий кут! Ще за хвилину Мессі обігрався з Педрі на лівому краю штрафного й пробив з гострого кута – м'яч рикошетом від захисника перелетів Вацліка, але Акунья виніс його зі стрічки воріт! Крім того, на 37-й віч-на-віч вилітав де Йонг, однак реалізувати момент не вдалося через офсайд.

Після цього Барселона знову збавила в активності. Цікавих епізодів в завершальній частині першого тайму команди так і не створили, та і темп гри різко впав. Зрештою, свисток головного арбітра відправив команди відпочивати за рахунку 1:0.

На старті другого тайму очікувався новий відрізок агресії у виконанні каталонців, однак нічого подібного не сталося. В перші 20 хвилин на полі тривала понура позиційна боротьба у повільному темпі, а жодного моменту команди не створили. Матч став відверто нудним.

Зрозумівши, що Барселона збавила оберти, обидва тренери почали проводити заміни. Хулен Лопетегі на 54-й хвилині зняв Люка де Йонга та Відаля заради Наваса й Ракітіча, а на 62-й він освіжий лівий фланг – замість Торреса вийшов Окампос. Рональд Куман, своєю чергою, замінив Деста на Грізманна.

В середині другого тайму Барса володіла ініціативою й впевнено розкатувала м'яч на чужій третині поля, але всі шляхи у штрафний були перекриті. Каталонці багато комбінували без останнього пасу, а Севілья впевнено тримала оборону. Загалом, на полі було все так же нудно, але саме в цей період матч міг перегорнутись на користь кожної із команд. Спочатку шанс отримали "блаугранас: на 68-й хвилині Дембеле подав з правого флангу на дальній кут карного майданчика, а Жорді Альба пробив з лету – поперечина врятувала Севілью!

Андалусійці відповіли на 72-й контратакою через правий фланг. В її завершенні пішла поперечна передача на межу штрафного Барселони – туди увірвався Окампос, який у дотик прокинув м'яч повз Мінгесу. Оскар же поставив блок Лукасу, та ще й зачепив ногу. Пенальті! Окампос сам же пішов виконувати вирок, але пробив невдало – тер Штеген намертво спіймав сферу! Після цього пішли заміни: Хулен Лопетегі випустив Папу Гомеса, а Рональд Куман випустив резервістів – Морібу й Фірпо.

Вони не зробили погоди в ендшпілі зустрічі, однак Барселона мала шанси перевести гру в овертайм. Так, на 85-й хвилині Дембеле змістився на лінію карного майданчика й пробив над поперечкою, а на 87-й Мессі стріляв метрів з 12-ти – він влучив у Окампоса й почав вимагати пенальті за гру рукою. Рефері ніякої руки не побачили. Рональд Куман на 89-й провів останні відчайдушні заміни, кинувши у бій Трінкау та Брейтвейта, і вся команда почала фінальний штурм.

Севілья відбивалася досить впевнено, але на 90+2-й хвилині все зламалося. Спочатку на лінії штрафного грубо зіграв Фернандо, який зрізав Трінкау. Штрафний каталонцям нічого не дав, але після нього стався кутовий. Він теж не допоміг, але м'яч після виносу від Дієго Карлоса зависнув у повітрі й впав на ногу Грізманна. Антуан виконав подачу з лівого флангу, а Піке увірвався на лінію воротарського й замкнув головою в дальній кут – 2:0! І 2:2 у загальному рахунку.

Каталонці святкували цю ремонтаду не менш емоційно, ніж 6:1 з ПСЖ, але тішитись було зарано. Свисток арбітра одразу після голу відправив команди в овертайм.

Барселона продовжувала святкувати гол навіть перед свистком про початок додаткого часу, а одразу з відновленням гри полетіла добивати Севілью. Так, на 92-й хвилині небезпечну подачу виконав Мессі (повз дальню стійку), а на 94-й Фірпо пробив з дистанції в ближній кут – Вацлік впорався. Ще за хвилину стартова агресія "блаугранас" таки принесла успіх: Альба відкрився лівим флангом і подав у штрафний, а Брейтвейт ударом головою прошив Вацліка – 3:0! Барса у загальному рахунку вирвалася уперед.

Тепер вже Севілья пішла уперед, ледь не відігравшись. Допомогти у цій справі міг Грізманн: на 98-й хвилині Окампос увійшов на лівий край карного майданчика та віддав пас Рекіку, а його простріл Грізманн зрізав у власні ворота – тер Штеген врятував! Ще за три хвилини андалусійці претендували на пенальті за гру Лангле рукою, але VAR так її і не знайшов. Між цими моментами Мессі міг закрити всі питання у матчі, але після феєричного вривання з обіграшем всієї оборони Лео пробив у Кунде, а дальній постріл на 100-й витягнув Вацлік. Зрештою, на паузу між овертаймами команди відправились за рахунку 3:2.

Схоже, команди перегоріли в перші 15 хвилин, адже в другому екстра-таймі таких пристрастей і моментів вже не виникало. Довгий час жодної гостроти взагалі не було, і лише перед фінальним свистком рахунок міг змінитись. Так, удари Трінкау та Брейтвейта з мінімальних дистанцій блокував Кунде, а сам Жюль на 119-й пробивав з-за меж штрафного – точно в руки тер Штегену. Голів так і не забили.

Фінальний свисток зафіксував драматичну перемогу Барселони. Таким чином, "синьо-гранатові" стали фіналістом Кубка Короля!

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