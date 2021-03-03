Черкаський клуб не дограє до кінця сезон 2020/21 Другої ліги України.

На офіційному сайті ПФЛ опубліковано повідомлення від генерального директора клубу про припинення участі у поточному розіграші першості.

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Причиною стали проблеми з фінансуванням клубу в 2021 році. Керівництво намагалось вирішити це, проте знайти інвесторів так і не вдалось. ПФЛ прийняла заяву та розпочала процес зняття клубу з чемпіонату.

До слова, Черкащина посідала 5 місце у групі Б Другої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату, маючи в активі 19 очок.

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