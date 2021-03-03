Шоста в історії офіційна дуель команд. До сьогодні клуб із Ковалівки виграв лише раз, а програв 3 поєдинки. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартував о 17:00. На шляху до 1/4 фіналу Кубка України підопічні Костишина здобули сухі перемоги над Прикарпаттям та вінницькою Нивою. Кияни ж як чинні володарі трофею стартують тільки з цього етапу. Безпрограшна серія команди Луческу налічує 8 матчів. У Колоса справи ненабагато гірші. На вихідних сьома команда в таблиці УПЛ програла вперше за 7 ігор.

Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу Кубка України

Активний початок від Дениса Костишина, який розганяє контратаки. Після однієї з них Колос заробив кутовий. Екс-динамівець Петров виграв повітряну дуель, але не влучив метрів з 11. Перша спроба киян завершилась дуже дальнім і невлучним ударом Сидорчука. Данфа пройшов усіх господарів зі своєї половини до чужої. Атака завершилася гострим прострілом, перекритим Бойком. Циганков розіграв двієчку із Сидорчуком, легко пройшов Петрова, а ось удар без жодних перешкод підвів – треба таке реалізовувати, якщо хочеться в топ-чемпіонаті пограти. Тримається за стегно найкращий снайпер Динамо. Циганков на 22 хвилині покидає поле. Лише на 25-й йому на зміну виходить Жерсон.

Рука в Бєсєдіна, кричать гравці гості. Снаряд відскочив від тіла Артема, VAR не побачив пенальті. Все справедливо. Навіть якщо круглий і влучив у руку, форвард Динамо не мав наміру нею зіграти, а епізод можна трактувати саме як випадкове влучання. І знову гострий момент у штрафному Бойка. Подача кутового, Лисенко виграв боротьбу, голкіпер господарів відбиває так, щоб Антюх ще й не зіграв на добиванні. Миколенко пройшов лівим флангом і подав на зовсім ільного Караваєва. Удар з льоту повз стійку. А Волинець же нічим не міг допомогти.

Гучно керує грою в обороні Бойко. Денису Костишину все ж дозволили завдати акробатичного удару під тиском – вище. До перерви за ударами 5:5, єдине влучання завершилося сейвом... воротаря Динамо. Кияни привозять на свою голову зливу кутових (0:6 за корнерами). Цілком собі рівний футбол за сценарієм Руслана Костишина. Команда Луческу погано контролює події на полі, а швидкі ноги та стіночки суперників створюють купу проблем, регулярно переводячи м'яч поближче до воріт Бойка.

Додали динамівці у швидкостях та агресії на початку другого тайму. Навіть заробили перший кутовий на 50 хвилині. А ось чіткого удару так і не продемонстрували. Натомість черговий стандарт Колоса після подачі колишнього гравця Динамо Богданова міг завершуватися взяттям воріт – вище. Дуже повільно рухається м'яч у команди Луческу, дуже прямолінійні простріли та навіси Караваєва і Де Пени. Удар Забарного після кутового – вчитися і вчитися у Попова. Сидорчук і компанія обступили рефері Шурмана. Вимагають другу жовту для Золотова. Ну, це вже занадто. По-перше, немає підстав, там і перша картка була така собі. По-друге, мало б бути соромно, коли граєш настільки примітивно, так відверто благати суддю про допомогу. В Європі таке не пройде, тут можна.

Висмоктана з пальця жовта для Де Пени за фол у боротьбі в центрі пол. Арбітр пливе? Іронічні оплески Карлоса на адресу рефері. В єврокубках таке могло завершитися і миттєвим другим попередженням, хоча зрозуміти обурення уругвайця можна. Тут же Костишин вибігає на поле. Усе той же Де Пена вибивав снаряд ударом через себе. Золотов пішов головою, тренеру Колоса здалося, що там має бути вилучення. Так само натягнуто, тільки тепер благає про допомогу Ковалівка. А футбол після перерви буде, чесна боротьба? Одні зупинки, вічні фоли і суперечки з Шурманом. Гол міг прийти хіба що в епізодах, коли спочатку Волинець, а потім Бойко на рівному місці випускали м'яч з рук.