Динамо – Гент

Бельгійський Гент оголосив заявку на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів – два українці поза списком. Роман Яремчук пропустить матч проти Динамо – українець не хоче ризикувати здоров'ям перед можливою зміною клубу.

Керманич Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед матчем проти "буйволів". Його опонент – Вім Де Декер – теж відповів на запитання преси.

Натомість кияни провели тренування перед матчем Ліги чемпіонів під пильним поглядом Луческу та Суркіса. Тим часом Віталій Миколенко оцінив шанси команд на ЛЧ та категорично відкинув можливу розслабленість киян.

Європа

У чемпіонаті Англії Ліверпуль впевнено здолав Арсенал і зрівнявся з лідерами АПЛ – Жота забив дебютний гол за мерсисайдців. Зате Астон Вілла знищила Фулхем на виїзді.

У Серії А Болонья розгромила Парму в рідних стінах завдяки дублю Соріано. Натомість Ансу Фаті не зміг отримати приз найкращому гравцю матчу – кумедна причина принесла нагороду іншому лідеру Барселони.

Інші топ-події

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращих тренера та гравця 4-го туру – Володимир Шаран і Олександр Гладкий відповідно. Тим часом Дмитро Михайленко веде перемовини з кіпрським клубом.

Сініша Міхайловіч прокоментував потенційний трансфер українця Супряги. Київське Динамо підняло ціну на форварда до 20 млн євро.

Ліонель Мессі випередив Роналду і очолив фінансовий рейтинг світового спорту. А Зінедін Зідан пішов проти правил заради Луніна – українець отримає серйозний привілей.