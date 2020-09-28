В рамках 2-го туру Серії А Парма на виїзді поступилась Болоньї. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Парма завітала у гості до Болоньї. Господарі відкрили рахунок вже на 16-й хвилині. Це Роберто Соріано головою замкнув навіс з кутового. На 30-й той же Соріано, з межі штрафного майданчика, майстерно пробив у праву дев'ятку і записав до свого активу дубль.

По перерві господарі збільшили перевагу до розгромної – Соріано віддав ідеальну розрізну у штрафний майданчик на Андреаса Ольсена і він потужно пробив по центру воріт. Після цього, на 67-й "хрестоносці" відквитали один гол. Це Ернані вийшов віч-на-віч із голкіпером та завдав удару у дальній кут воріт. На 76-й хвилині Парма ще й залишилась у меншості – Якопоні отримав червону картку за зрив атаки. Під завісу зустрічі Паласіо отримав чудову діагональ у штрафний майданчик від Меделя і поклав ще один.

Болонья здобула першу перемогу у сезоні і розташувалась на 11-й сходинці турнірної таблиці, натомість пармезанці програли другу поспіль гру і посідають 19-те місце.

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