Екс-тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко, схоже, не довго залишатиметься без роботи.

Дмитро Михайленко отримав пропозицію очолити кіпрський Пафос, повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик Live. Наразі сторони ведуть перемовини щодо подальшого працевлаштування українського фахівця.

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Цікаво, що Пафос має головного тренера, проте у разі його відставки команду очолить саме Михайленко, який нещодавно покинув СК Дніпро-1.

До слова, кіпрський клуб розташовується на передостанній сходинці у чемпіонаті. За Пафос виступають два українці: колишній кіпер Динамо Артур Рудько та екс-гравець Десни й СК Дніпро-1 Орест Кузик.

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