Останні дві зустрічі між Арсеналом і Ліверпулем не принесли радості чемпіону, завершившись перемогами лондонців – 2:1 в АПЛ і 5:4 за пенальті у Суперкубку. Допускати третю осічку Юрген Клопп явно не збирався, але "каноніри" у новому сезоні стартували не гірше мерсисайдців – в обох було по дві перемоги. Словом, сьогодні очікувався класний поєдинок, тож обидва тренери випустили максимально бойовий склад.

Першу третину першого тайму важко занести в актив господарів. Так, Ліверпуль не отримав жодної атаки на власні ворота й розкатував м'яч по всій площині поля, однак в останній третині пройти блок Арсенала не вдавалося – "червоні" гальмували й збивалися на банальні кроси, а головним здобутком у цей період стала серія кутових. Лише на 15-й хвилині підопічні Юргена Клоппа розірвали оборону "канонірів": Кейта пожонглював м'ячем і скинув його Александеру-Арнольду, той прострілив у центр штрафного, а Мане замкнув потужним ударом у дотик – Лєно парирував!

В другій третині тайму тиск Ліверпуля став більш конкретним, а особливо яскраво поле горіло під ногами Трента, залученого майже до всіх атак і моментів. На 21-й хвилині фулбек отримав шанс відзначитись потужним ударом після виносу подачі з кутового – м'яч зрикошетив від Бельєріна й поцілив у поперечку. На 24-й високий пресинг господарів вилився у перехоплення пасу Давіда Луїса та постріл Вейналдума з лінії карного майданчика – точно в руки Лєно. Покарання за марнотратство прилетіло за хвилину: Арсенал вийшов у контратаку з невдалим прострілом у штрафний, однак Робертсон несподівано скинув його на Ляказетта, який стояв прямо перед воротами – Александр, уникнувши таким чином офсайду, ударом з відскоком від газону перекинув Аліссона. 0:1!

Втім, вже за три хвилини Ліверпуль зрівняв рахунок: Салах переграв Тірні, увірвався у штрафний з правого краю та пробив з гострого кута – Лєно парирував, а Мане зіграв на добиванні. Після цього мерсисайдці продовжили тиск, а Арсенал дедалі частіше став помилятися на власній половині поля. При цьому підопічні Мікеля Артети ще й намагалися пресингувати повище, але відсутність компактності тільки сильніше розкривала команду. Так, на 34-й хвилині Вілліан не встиг за ван Дейком, давши йому виконати діагональ на правий фланг, а потім не встиг за Робертсоном – той на лівому краю штрафного отримав точну подачу від Трента й опинився прямо перед Лєно, впевнено його перегравши. 2:1!

До перерви голом могли відзначитись обидві команди, хоча не всі з них були б зараховані. У Ліверпуля на 36-й хвилині пройшов потужний удар Александера-Арнольда з дистанції (над поперечкою), а лондонці на 41-й огризнулися передачею від Давіда Луїса під вихід Мейтленд-Найлса віч-на-віч – втім, хавбек не зміг обробити м'яч, а на повторі ще й став помітним офсайд (але арбітри не свистіли). Зрештою, відпочивати футболісти пішли за переваги на користь мерсисайдців.

Другий тайм мерсисайдці почали жваво, ледь не забивши третій гол внаслідок прориву Мане лівим напівфлангом до лінії штрафного – Садьйо пробив над каркасом воріт. Втім, після цього Арсенал вирівняв гру, навіть дещо переважаючи суперника в активності. Деякий час обходилось без моментів, але на 60-й хвилині Ліверпуль міг бути покараний виходом Ляказетта віч-на-віч. Аліссон врятував господарів, не давши себе перекинути, та і офсайд у цьому епізоді помітили – однак вже за три хвилини Ляказетт знову вийшов сам-на-сам! Тепер все було чисто (Себальйос видав класний пас) – француз бив низом, однак голкіпер знову врятував "червоних".

Це привело Ліверпуль до тями. Одразу після моменту біля власних воріт Мане розігнав атаку, обігрався з Фірміно й пробив з меж штрафного з розвороту, але м'яч пройшов повз ворота. Далі господарі провели низку стандартів, а на 76-й хвилині Фірміно міг забивати з правого краю штрафного – "круглий" рикошетом від захисника пролетів повз дальній кут. Втім, за хвилину до цього лише вчасний вихід Аліссона за межі карного майданчика врятував мерсисайдців від виходу Нкетії віч-а-віч. Загалом, середину другого тайму важко занести комусь в актив – обидві команди виглядали непогано.

В ендшпілі зустрічі Юрген Клопп вирішив випустити новачка Жоту – і не прогадав. Вже за дві хвилини після появи на полі Діогу непогано пробивав з дистанції, а на 84-й хвилині португалець відкрився на лівому краю штрафного під передачу Салаха. Далі пішов удар у ближній кут, однак м'яч облизав сітку тільки із зовнішнього боку. Арсенал нічим не відповідав, а натяків щодо Жоти не зрозумів. Покарання прилетіло на 88-й хвилині: Александер-Арнольд виконав подачу, Давід Луїс вибив її в центр, а самотній Жота перехопив м'яч на лінії карного майданчика – вдячний нападник одразу ж спрямував м'яч у лівий нижній кут. 3:1! Гості капітулювали.

Таким чином, Ліверпуль набрав дев'ять очок, порівнявшись з Лестером та Евертоном на вершині турнірної таблиці АПЛ – "лиси" йдуть вище за різницею голів. У Арсенала в активі залишається шість залікових балів.