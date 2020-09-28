У рамках 3-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулхем у рідних стінах розгромно поступився бірмінгемській Астон Віллі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Гостям вдалося відкрити рахунок уже на 4-й хвилині, коли Джек Гріліш замкнув чудовий навіс у штрафний майданчик від Макгінна. На 15-й "віллани" збільшили власну перевагу. Це Хуріхейн увірвався до карної зони, отримав чудову скидку під удар і влучно пробив у правий нижній кут.

У другому таймі Вілла забила ще один – цього разу відзначився Тайрон Мінгс, замкнувши подачу того ж Хуріхейна зі штрафного. "Коттеджери", хоч і всю гру суттєво переважали у володіння м'ячем, проте відквитати хоча б один гол так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Астон Вілли.

Завдяки перемозі бірмінгемці піднялися на 4-те місце в таблиці. В активі команди Сміта 6 очок після двох матчів. Фулхем – безнадійно останній (0 балів після 3-х поєдинків).

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