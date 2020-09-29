Динамо – Гент

Бельгийский Гент объявил заявку на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов – два украинца вне списка. Роман Яремчук пропустит матч против Динамо – украинец не хочет рисковать здоровьем перед возможной сменой клуба.

Наставник Динамо Мирча Луческу пообщался с журналистами перед матчем против "буйволов". Его оппонент – Вим Де Декер – тоже ответил на вопросы прессы.

Также киевляне провели тренировку перед матчем Лиги чемпионов под пристальным взглядом Луческу и Суркиса. Тем временем Виталий Миколенко оценил шансы команд на ЛЧ и категорически отверг возможную расслабленность киевлян.

Европа

В чемпионате Англии Ливерпуль уверенно одолел Арсенал и сравнялся с лидерами АПЛ – Жота забил дебютный гол за мерсисайдцев. В свою очередь Астон Вилла уничтожила Фулхэм на выезде.

В Серии А Болонья разгромила Парму в родных стенах благодаря дублю Сориано. Зато Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча – забавная причина принесла награду другому лидеру Барселоны.

Другие топ-события

Украинская Премьер-лига объявила лучших тренера и игрока 4-го тура – Владимир Шаран и Александр Гладкий соответственно. Тем временем Дмитрий Михайленко ведет переговоры с кипрским клубом.

Синиша Михайлович прокомментировал возможный трансфер украинца Супряги. Киевское Динамо подняло цену на форварда до 20 млн евро.

Лионель Месси опередил Роналду и возглавил финансовый рейтинг мирового спорта. А Зинедин Зидан пошел против правил ради Лунина – украинец получит серьезную привилегию.