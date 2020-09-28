Нападник Барселони Ансу Фаті залишився без заслуженого призу після матчу 3-го туру Ла Ліги з Вільяреалом (4:0).

Каталонці поєдинком проти команди Унаї Емері відкривали для себе новий сезон чемпіонату Іспанії. Рональд Куман зумів дебютувати з феєричної перемоги.

Барселона – Вільяреал – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Справжнім героєм зустрічі став Ансу Фаті. Молодий іспанець оформив дубль і заробив пенальті для Ліонеля Мессі. Щоправда, цього виявилося замало, щоб отримати приз найкращому гравцю матчу. На заваді став вік футболіста.

Річ у тім, що нагороду вручає пивна компанія Budweiser. Оскільки Фаті ще неповнолітній (17 років), то не міг отримати алкогольний приз. Замість нього найкращим у грі проти Вільяреала назвали Жорді Альбу.

Барселона розгромила Вільяреал: симпатичний дебют Кумана, Мессі залишається в топі, але Фаті затьмарює Ліонеля