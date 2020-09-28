Динамо підняло ціну на свого форварда до 20 млн євро, повідомляє ТаТоТаке з посиланням на власні джерела.

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Наразі Болонья, яка активно цікавиться Супрягою, готова заплатити лише 12 млн євро за нього. Раніше повідомлялось, що президент Динамо Ігор Суркіс вимагає не менше 15 млн.

Додамо, що Супряга провів за Динамо 7 матчів у сезоні 2020/21 та відзначився 3 голами та стількома ж асистами. Трансферне вікно закриється менш ніж за два тижні.

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