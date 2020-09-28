Захисник Динамо Віталій Миколенко на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до поєдинку проти Гента в рамках плей-офф кваліфікації ЛЧ.

"Чи полегшує наше завдання відсутність Безуса і, можливо, Яремчука? Нічого не можу сказати з приводу Безуса і Яремчука. Ще не розбирали, хто буде проти нас грати. Будемо готуватися не до футболістів, а до команди Гента.

Динамо – Гент: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Як оціню шанси команд після першого матчу? Гент, як і ми, грав у суботу, тому шанси реально 50 на 50. З огляду на те, що ми граємо вдома, думаю, у нас все буде добре.

Чи не розслабляє фактор виїзної перемоги? Я вже третій рік граю в першій команді, і ми ще жодного разу не проходили кваліфікацію Ліги чемпіонів. Тому ніякого розслаблення бути не може. Думаю, що всі гравці відкинули перемогу в Генті", – розповів Миколенко в ефірі Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо – Гент стартує 29 вересня о 22:00. Для виходу в групу ЛЧ киянам достатньо не програти, або ж навіть поступитися з рахунком 0:1.

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