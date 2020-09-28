Динамо напружено готується до одного з ключових матчів сезону.

Футболісти "біло-синіх" зібрались на клубній базі на вечірнє тренування напередодні поєдинку з Гентом.

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Погляди тренерського штабу випромінювали зосередженість, що лише підкреслює надважливість завтрашньої зустрічі. Також за роботою гравців спостерігав президент киян Ігор Суркіс. Варто відзначити, що вранці перед матчем на Динамо очікує ще одне заняття.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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