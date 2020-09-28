Головний тренер Гента Вім Де Декер обрав гравців, з якими вирушить на поєдинок проти киян.

До Києва на матч ЛЧ прибудуть 20 футболістів Гента. Про це повідомила прес-служба "буйволів" у своєму Твіттері.

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Варто відзначити відсутність Романа Яремчука, навколо якого останніми днями ходить багато чуток. Зокрема, деякі ЗМІ сватають його в Італію. За офіційною версією клубу – у форварда травма, за неофіційною – українець не братиме участі в матчах Гента до кінця трансферного вікна через потенційний відхід із клубу.

Роман Безус поза заявкою через вилучення у попередньому матчі, а от Ігор Пластун – в обоймі Віма Де Декера.

Нагадаємо, матч Динамо – Гент стартує вже завтра, 29 вересня о 22:00.

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