Міхайловіч – про трансфер Супряги: Ми зробили все можливе, тепер ситуація залежить від Динамо
Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч заявив, що його клуб зробив достатньо для підписання нападника Динамо Владислава Супряги.
"Кожен тренер хотів би підсилення, але бувають випадки, коли ти дуже задоволений, а бувають, коли все гірше. Моя робота полягає в тому, щоб готувати гравців, яких клуб надав мені в розпорядження.
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Я вірю в керівництво, побачимо, що ми можемо зробити. Для трансферу Супряги ми зробили все можливе, тепер ситуація залежить від Динамо", – наводить слова Міхайловіча Tuttomercatoweb.
Раніше повідомлялось, що Болонья готова викласти 12 млн євро за Супрягу, але президент Динамо Ігор Суркіс вимагає не менше 15 млн.
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