Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч заявив, що його клуб зробив достатньо для підписання нападника Динамо Владислава Супряги.

"Кожен тренер хотів би підсилення, але бувають випадки, коли ти дуже задоволений, а бувають, коли все гірше. Моя робота полягає в тому, щоб готувати гравців, яких клуб надав мені в розпорядження.

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Я вірю в керівництво, побачимо, що ми можемо зробити. Для трансферу Супряги ми зробили все можливе, тепер ситуація залежить від Динамо", – наводить слова Міхайловіча Tuttomercatoweb.

Раніше повідомлялось, що Болонья готова викласти 12 млн євро за Супрягу, але президент Динамо Ігор Суркіс вимагає не менше 15 млн.

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