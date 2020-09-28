УПЛ оголосила найкращих тренера та гравця 4 туру
11:06 - Читать на русском
Визначилися найуспішніші гравець та головний тренер за мотивами 4 туру української Прем'єр-ліги.
Артем Громов 5’
Артем Громов 27’
5’ Артем Громов
27’ Артем Громов
Перемоги здобули Володимир Шаран та Олександр Гладкий, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Львів – Зоря – 0:5 – відео голів та огляд матчу
Наставник Олександрії може похизуватися впевненою перемогою в домашньому матчі проти СК Дніпро-1 (4:1). Натомість форвард Зорі став головним героєм приниження Львова. Гладкий оформив дубль у першому таймі, який завершився розгромом господарів 5:0.
Зауважимо, що жоден з представників Динамо не отримав нагороди попри яскраву перемогу над Минаєм (4:0).
Олександрія розгромила СК Дніпро-1 і зіпсувала повернення Йовічевіча в УПЛ
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