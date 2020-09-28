Визначилися найуспішніші гравець та головний тренер за мотивами 4 туру української Прем'єр-ліги.

Перемоги здобули Володимир Шаран та Олександр Гладкий, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Львів – Зоря – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Наставник Олександрії може похизуватися впевненою перемогою в домашньому матчі проти СК Дніпро-1 (4:1). Натомість форвард Зорі став головним героєм приниження Львова. Гладкий оформив дубль у першому таймі, який завершився розгромом господарів 5:0.

Зауважимо, що жоден з представників Динамо не отримав нагороди попри яскраву перемогу над Минаєм (4:0).

Олександрія розгромила СК Дніпро-1 і зіпсувала повернення Йовічевіча в УПЛ