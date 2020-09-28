Компанія Nielsen, яка займається маркетинговими дослідженнями, склала список найбільш ліквідних спортсменів 2020 року.

На вершині списку опинилися два найкращих футболісти сучасності. Зауважимо, що Nielsen склав рейтинг з огляду на чіткі критерії для ліквідності брендів спортсменів: "впливовість", "досягнення", "актуальність", "резонанс" і "дохід".

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Мессі випередив Роналду лише на два пункти. Зауважимо, що Ліонель лише у розділі "дохід" став кращим за Кріштіану. Детальніше з рейтингом можна ознайомитися тут.

До слова, до першої десятки потрапили відразу п'ять футболістів. Окрім Мессі та Роналду, це Неймар (6 місце), Мохамед Салах (9) та Пауло Дибала (10). Єдиною представницею жінок у топ-10 стала канадська тенісистка Б'янка Андреєску – 5 позиція.

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